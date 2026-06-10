Em busca de reforços nesta janela de transferências, Cruzeiro e Fluminense estão de olho no mesmo jogador. Tanto o clube mineiro quanto o carioca observam atentamente a situação de Gabriel Pec, que atualmente está no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Nos últimos dias, a Raposa deu início aos primeiros contatos junto ao estafe do atacante de 25 anos e recebeu um retorno positivo. Ainda não há proposta formal, mas a ideia é tentar avançar nas tratativas no decorrer das próximas semanas e repatriá-lo.

O Tricolor, por sua vez, também acompanha de perto o ponta prevendo uma possível saída de Agustín Canobbio. Destaque da equipe na temporada e convocado para a disputa da Copa do Mundo, o uruguaio desperta olhares de fora e pode acabar sendo negociado.

De toda maneira, as agremiações brasileiras terão de abrir os cofres para contar com o atacante na sequência do calendário. Cria da base do Vasco da Gama, o ponta foi vendido por 10 milhões de dólares e a franquia estadunidense deseja, ao menos, recuperar o investimento feito para tirá-lo de São Januário.

Créditos: Instagram/Gabriel Pec

Alvo de Cruzeiro e Flu está em alta

Sem dúvidas, Pec vive o melhor momento da carreira nos gramados da MLS. Desde que trocou o Vasco pelo Galaxy, o atleta é destaque por lá e está entre os melhores jogadores da liga que conta com nomes como Lionel Messi, do Inter Miami.

Em 2024, por exemplo, em sua jornada de estreia, ele foi eleito a contratação do ano e selecionado como All-Star. Na atual temporada, Pec soma 11 gols e quatro assistências em 20 partidas disputadas – são 15 participações diretas em gols.

Não por acaso, tem despertado o interesse dos times brasileiros. Além das características ofensivas, Pec também se sobressai em relação a parte física e tática, sendo o chamado “ponta voluntarioso”, que contribui muito na marcação.