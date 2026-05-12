Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Cruzeiro mira a contratação de um jogador que está empatado com ninguém menos que Lionel Messi entre os maiores assistentes da MLS. Trata-se do atacante Gabriel Pec, cria da base do Vasco da Gama, que atualmente defende o Los Angeles Galaxy, dos EUA.

De acordo com o portal Papo da Colina, o atleta de 25 anos de idade agrada bastante o técnico Artur Jorge e sua comissão técnica. As conversas entre as partes, no entanto, ainda estariam em estágio inicial, podendo evoluir conforme os propósitos de cada lado.

De toda maneira, a Raposa precisará abrir os cofres se quiser mesmo repatriar o ponta canhoto. Pec tem contrato com o Galaxy até o fim de 2028 e custou 10 milhões de dólares (R$ 49 milhões, na cotação da época) aos cofres da equipe da Califórnia, em 2024.

Créditos: Instagram/Gabriel Pec

A quantia paga pelos estadunidenses ao Vasco foi ainda maior, considerando as bonificações por desempenho. No ano passado, Pec chegou a receber sondagens de clubes brasileiros, mas nada evoluiu. Agora, o time celeste é quem se coloca como possível destino para o camisa 11 em um possível retorno ao Brasil.

Pec tem desempenho de Messi na MLS

Os olhares dos clubes brasileiros sobre Pec não são por acaso. Desde que se transferiu para a liga de futebol estadunidense, o atacante desempenha um bom futebol. Em 2024, por exemplo, em sua jornada de estreia, ele foi eleito a contratação do ano e selecionado como All-Star.

Na atual temporada, Gabriel soma quatro assistências em 11 partidas disputadas na MLS, mesmo número de Lionel Messi, do Inter Miami. O que diferencia os dois é o fato de o craque argentino ter balançado as redes adversárias nove vezes, seis vezes mais que o atleta revelado na formação vascaína.