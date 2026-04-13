A chegada de Cuca ao Santos pode mudar a situação de Miguelito dentro do elenco alvinegro. Ao que tudo indica, o meia-atacante de 21 anos de idade mudará de posição para conseguir brigar por mais minutos dentro de campo na sequência da temporada.

Cuca fala sobre jogador

Em entrevista coletiva recente, o comandante santista destacou que o plantel já tem opções de sobra que podem fazer a função. Tendo isso em vista, ele indicou que irá trabalhar a polivalência do jovem talento boliviano para extrair outras características de seu jogo.

“Miguelito é um jogador que joga do lado direito com o pé esquerdo, assim como o Robinho Jr, como o Barreal, temos bastante com essa característica. Estava com dores no posterior e por isso ficou fora da viagem. Que a gente consiga trabalhar ele em outros locais, pelo meio, pelo lado esquerdo, já falei isso para ele. Polivalente está sempre ali, estamos trabalhando isso nele”, disse Cuca.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC

A última vez que Miguelito pisou no gramado vestindo o uniforme santista foi no dia 26 de fevereiro, na vitória sobre o Vasco da Gama, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Ele atuou por 45 minutos quando Juan Pablo Vojvoda ainda estava à frente do banco de reservas.

Embora seja um destaque do selecionado boliviano, o atleta ainda não conseguiu se firmar no Peixe com diferentes treinadores. Com contrato chegando perto do fim e longe de uma afirmação no plantel, o futuro dele na Vila segue incerto.

Miguelito tem contrato até 2027

O vínculo do meia com o clube paulista é válido até abril de 2027. Caso não haja renovação até lá, ele poderá assinar um pré-contrato com outro time e sair de graça no ano que vem.

Mirando a próxima janela de transferências, a diretoria santista torcia para a classificação da Bolívia para a Copa do Mundo. Mas a eliminação na repescagem frustrou os planos.

A presença do país sul-americano no Mundial facilitaria e valorizaria uma venda. Agora, é aguardar as cenas dos próximos capítulos envolvendo jogador e agremiação.