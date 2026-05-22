A possibilidade de atualizar o CadÚnico pelo aplicativo voltou a gerar dúvidas entre famílias que recebem o Bolsa Família. Isso aconteceu justamente após mensagens indicarem situações como “cadastro atualizado por integração” ou “atualização cadastral por confirmação”, levantando a dúvida sobre a necessidade de ir ao CRAS.

Nos últimos meses, o Cadastro Único passou por um processo de modernização com integração a bases oficiais do governo. Entre elas está o CNIS, responsável por reunir informações sobre trabalho formal e benefícios previdenciários e assistenciais, permitindo atualizações automáticas em alguns casos.

Na prática, o sistema consegue identificar mudanças ligadas à renda formal ou benefícios recebidos pelos integrantes da família. No entanto, isso não elimina totalmente o atendimento presencial, até mesmo porque várias informações ainda dependem da declaração direta do responsável familiar.

O aplicativo do CadÚnico permite consultar dados da família, verificar o NIS, emitir comprovantes e confirmar informações cadastrais. Porém, a confirmação digital só vale quando nada mudou no cadastro e todas as informações exibidas continuam corretas.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Quando o atendimento presencial continua necessário?

Sempre que houver mudança de endereço, renda, telefone, escola das crianças ou composição familiar, o responsável deve procurar o setor do Cadastro Único no município. O atendimento pode ocorrer no CRAS, em postos específicos ou em locais definidos pela prefeitura.

A atualização também é obrigatória quando o cadastro estiver há mais de dois anos sem revisão. Para quem recebe o Bolsa Família, manter os dados corretos é essencial, já que divergências podem causar bloqueio, suspensão ou até cancelamento do benefício.

Quem recebeu a mensagem de “cadastro atualizado por integração” deve conferir os dados no aplicativo. Se tudo estiver correto, a situação tende a permanecer regular. Ainda assim, o governo orienta que mudanças familiares sejam informadas presencialmente e reforça que o serviço é gratuito nos postos autorizados.