A Fifa avalia promover mudanças significativas no regulamento das cobranças de pênaltis durante a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Times, que aponta uma possível revisão no sistema atual de sorteios que antecede as penalidades.

Segundo a reportagem, a entidade máxima do futebol mundial pretende dar mais autonomia às seleções envolvidas em disputas decisivas. A ideia em estudo é permitir que a equipe vencedora de um único sorteio escolha entre duas vantagens: iniciar as cobranças ou definir o lado do campo onde será realizada a disputa, preferencialmente em direção ao setor onde estiver sua torcida.

O tema já teria sido debatido entre dirigentes da Fifa e representantes da International Football Association Board (IFAB), órgão responsável por regulamentar as regras do esporte há mais de um século. A proposta, no entanto, ainda depende de aprovação formal e de ajustes finais para ser aplicada.

A expectativa é que qualquer alteração, caso aprovada, entre em vigor já nesta edição do Mundial. Para isso, a decisão precisaria ser tomada antes do início da fase de mata-mata, previsto para o próximo domingo, o que acelera as discussões nos bastidores.

Atualmente, o protocolo utilizado em competições oficiais prevê dois sorteios distintos antes das cobranças. O primeiro define qual equipe inicia as penalidades, enquanto o segundo estabelece em qual das duas traves serão executadas as cobranças.

Com a mudança em análise, esses dois sorteios seriam substituídos por apenas um. O time contemplado poderia escolher entre bater primeiro ou selecionar o lado do campo, ficando o adversário com a opção restante. A Fifa entende que a alteração pode trazer mais equilíbrio e estratégia ao momento decisivo dos jogos eliminatórios.