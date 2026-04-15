O celular virou praticamente uma extensão do nosso corpo. O que antes era um simples aparelho que servia para fazer ligações, passou a centralizar muitas das coisas mais importantes da vida moderna. Mas o que não percebemos é que diversos hábitos ligados ao dispositivo eletrônico são prejudiciais à saúde.

Uma dessas práticas é olhar para o celular logo depois de acordar. Após passar a noite em repouso, a primeira coisa que fazemos quando abrimos os olhos é colocar o rosto na tela para ver o que está acontecendo no mundo. Um hábito que os especialistas chamam de “sequestro” da nossa paz matinal.

Créditos: Unplash/Jonas Leupe

Veja abaixo os malefícios de olhar o celular depois de acordar:

1. Estresse elevado

Nosso cérebro transita gradualmente de ondas cerebrais profundas para estados de alerta ao acordar. Desbloquear a tela imediatamente, força um salto direto para o estado de alerta máximo. Se houver um e-mail de trabalho pendente ou uma notícia ruim, por exemplo, o corpo libera cortisol (o hormônio do estresse) antes mesmo de você colocar os pés no chão. Na prática, você não acorda; você é “atropelado” pelas demandas externas.

2. Reação x Intenção

Olhar o celular logo cedo ao acordar coloca você em modo reativo. Em vez de definir como você quer que seu dia comece, você passa a responder ao que os outros querem (mensagens, curtidas, e-mails). É a diferença entre administrar a sua manhã ou deixar que o algoritmo e a urgência alheia ditem o seu humor.

3. Atenção sequestrada

Muitas vezes pegamos o celular para ver uma coisa específica e, de repente, percebemos que passaram-se 20 minutos perdidos em vídeos curtos ou redes sociais. Esse tempo roubado gera uma sensação de atraso e pressa pelo resto do dia, criando uma ansiedade que poderia ter sido evitada com um simples despertador fora do celular.