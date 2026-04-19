Uma mudança em discussão no Brasil começa a chamar atenção justamente por atingir uma prática bastante comum nas fiscalizações de trânsito. A proposta trata de uma situação enfrentada por muitos motoristas, no entanto, sugere uma alteração direta na forma como o poder público lida com débitos ligados a veículos.

No estado de Goiás, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás analisa um projeto que proíbe a apreensão de veículos exclusivamente por atraso no pagamento do IPVA. A proposta é de autoria do deputado Lucas Calil e já gera debate justamente por mexer com uma medida recorrente nas abordagens.

Proposta altera prática nas fiscalizações

O texto apresentado determina que o não pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores não pode ser usado como motivo isolado para apreensão. No entanto, isso não impede que o imposto continue sendo cobrado, apenas muda a forma como essa cobrança deve acontecer.

Segundo o projeto, a retenção do veículo não deve ocorrer quando a única irregularidade for o atraso do IPVA. Justamente por isso, a proposta reforça que a situação deve ser tratada como inadimplência tributária, sem aplicação de medidas administrativas como a remoção do veículo.

Créditos: Divulgação/ALEGO

Estado já possui meios de cobrança

De acordo com Lucas Calil, o Estado já conta com mecanismos legais para cobrar o imposto atrasado sem necessidade de apreensão. Entre eles estão a inscrição do débito em dívida ativa e a execução fiscal, caminhos já previstos para recuperação de valores.

A proposta destaca que utilizar a apreensão como forma de cobrança não é adequado. Até mesmo por isso, o texto defende que o contribuinte deve ser cobrado dentro dos meios legais existentes, sem sofrer medidas que ultrapassem essa finalidade.

Créditos: Divulgação/ALEGO

Projeto critica sanção política

Outro ponto abordado pelo projeto é a chamada sanção política, que ocorre quando o Estado impõe restrições para forçar o pagamento de tributos. Nesse caso, a apreensão do veículo seria vista como uma forma indireta de pressionar o contribuinte.

Além disso, o texto considera que o veículo pode ser essencial para o dia a dia das pessoas, inclusive para trabalho e deslocamento. Com isso, a apreensão pode causar impactos que vão além da dívida, afetando diretamente a rotina de quem depende do automóvel.

A proposta apresentada por Lucas Calil segue em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e ainda passará por novas etapas. No entanto, o tema já ganha destaque justamente por propor uma mudança relevante em uma prática comum nas fiscalizações de trânsito.

O projeto também reforça que a cobrança do IPVA deve respeitar os limites legais já estabelecidos. Justamente por isso, a intenção é evitar que o contribuinte seja submetido a medidas consideradas indevidas no processo de cobrança.

Com a discussão em andamento, a proposta continua sendo analisada pelos parlamentares do estado. No entanto, o avanço do tema já indica um debate mais amplo sobre a forma como dívidas tributárias são tratadas no país.