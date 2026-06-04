Uma parte do nordeste está ganhando notoriedade como o novo Caribe Brasileiro. O litoral sul de Pernambuco se destaca com suas águas cristalinas, piscinas naturais e extensas faixas de areia clara, a região atrai tanto moradores quanto turistas.

Os tons de azul do mar, aliados ao clima quente durante quase todo o ano, fazem do local um destino encantador para quem busca beleza natural e tranquilidade. Um dos principais pontos de interesse é São José da Coroa Grande, que fica na divisa com Alagoas.

Essa cidade se destaca pela sua barreira de corais, que forma grandes piscinas naturais durante a maré baixa. Essa característica natural é um atrativo para os visitantes, que podem desfrutar de um ambiente relaxante e visualmente deslumbrante. Além disso, a infraestrutura turística da região contribui para uma experiência agradável, com opções diversificadas de praias.

Praia dos Carneiros: um cartão-postal

Outra atração imperdível é a Praia dos Carneiros, conhecida por seu cenário único. O encontro do mar com o rio, cercado por coqueirais, cria uma paisagem que se tornou um verdadeiro cartão-postal do Brasil.

A praia abriga uma famosa igreja à beira-mar, que se tornou um símbolo da região. Apesar das regras de acesso e controle de visitantes, a Praia dos Carneiros continua a ser um destino bastante procurado, especialmente em épocas de alta temporada.

O destino mais famoso da região é Porto de Galinhas, que é conhecido por suas piscinas naturais acessíveis na maré baixa. O local oferece uma boa infraestrutura, com bares, restaurantes e pousadas, além de diversas opções de passeios, como jangadas e snorkeling.

Nos últimos anos, o litoral sul de Pernambuco se consolidou como um destino cada vez mais visado por brasileiros e turistas estrangeiros. Especialmente durante as festas de fim de ano, como o Réveillon, a região recebe um grande número de visitantes, que elogiam a beleza e a hospitalidade local.