As regras para aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem gerando dúvidas entre os trabalhadores brasileiros. Com as recentes mudanças, quem já contribuia para a Previdência anteriormente precisa redobrar a atenção para não ser pego de surpresa pelas novas diretrizes.

Para acompanhar a regra de transição, a idade mínima para começar a receber o benefício da aposentadoria foi ajustada da seguinte maneira: as mulheres precisam ter 59 anos e seis meses, além de 30 anos de contribuição; enquanto os homens devem atingir 64 anos e seis meses com pelo menos 35 anos de recolhimentos.

As exigências fazem parte do modelo que aumenta de forma gradual a idade mínima ao longo dos anos. Contudo, o tempo de contribuição permanece o mesmo – o que acaba sendo uma alternativa para quem já estava próximo da aposentadoria antes das mudanças.

Créditos: FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ AGÊNCIA BRASIL

Vale destacar, também, a regra dos pontos, que soma idade e tempo de contribuição. Neste ano, as mulheres devem alcançar 93 pontos, enquanto os homens precisam atingir 103, mantendo também o tempo mínimo exigido. Também é uma norma progressiva para equilibrar o acesso ao benefício.

No que diz respeito aos pedágios, estes continuam valendo para determinados casos: o pedágio de 50% é destinado a quem, em novembro de 2019, estava a até dois anos de completar o tempo necessário. Nesse modelo, o trabalhador precisa cumprir o tempo restante acrescido de metade desse período.

Regras mantêm alternativas para trabalhadores

Já o pedágio de 100%, por sua vez, determina que o contribuinte trabalhe o dobro do tempo que faltava para se aposentar. Nele, as idades mínimas são fixadas em 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.

Apesar das mudanças, as mudanças na regra mostram que ainda existem caminhos diferentes dentro da Previdência. Por isso, é importante entendê-las para evitar surpresas e garantir o acesso ao benefício no momento certo.