Ter a CNH muitas vezes é fundamental para o cidadão, afinal de contas existem muitos casos que ela precisa ser emitida até por questões de trabalho. Outro ponto que chama a atenção é a renovação e com ela vem a necessidade de outros requisitos como os exames para garantir uma nova via do documento.

Falando sobre esse tema, motoristas de um estado brasileiro são avisados que os exames envolvendo a CNH não estão sendo agendados por tempo indeterminado. Condutores do Paraná que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação devem ficar atentos às novas regras implementadas pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

Desde o último dia 12 de julho, entrou em vigor a Lei Estadual nº 23.259/2026, que altera a forma de pagamento dos exames obrigatórios exigidos nos processos de habilitação.

A principal mudança é que os valores referentes ao Exame de Aptidão Física e Mental e à Avaliação Psicológica deixaram de ser recolhidos pelo Detran-PR. A partir de agora, o pagamento deve ser realizado diretamente às clínicas credenciadas responsáveis pelos atendimentos. A nova legislação determina que o custo total dos dois exames não poderá ultrapassar R$ 180.

Outra novidade beneficia os motoristas que optarem exclusivamente pela CNH Digital. Nesse caso, não será cobrada a taxa de emissão da versão impressa do documento.

Créditos: Tãnia Rego/Agência Brasil

Motivo da suspensão dos agendamentos

Em razão da adaptação ao novo sistema, o Detran-PR suspendeu temporariamente os agendamentos para exames médicos e psicológicos. O órgão informou que a expectativa é normalizar o serviço em breve.

Para evitar prejuízos aos condutores durante esse período de transição, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da Deliberação nº 278, prorrogou a validade das carteiras de habilitação.

Assim, as CNHs com vencimento a partir de 5 de junho de 2026 continuarão válidas até 9 de setembro de 2026. Dessa forma, os motoristas poderão seguir dirigindo normalmente até que os atendimentos sejam restabelecidos. O Detran orienta os usuários a acompanharem seus canais oficiais para conferir quando os agendamentos serão reabertos.

A alteração segue as novas diretrizes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que estabeleceu o teto de R$ 180 para a soma dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica exigidos nos processos de habilitação.

Para adequar a legislação estadual às normas federais, o Governo do Paraná sancionou a Lei Estadual nº 23.259/2026. Com isso, a cobrança desses exames passou a ser tratada como preço público, pago diretamente às clínicas credenciadas, com limite máximo de R$ 180.

Antes da mudança, os motoristas paranaenses desembolsavam R$ 404,74 pelos exames obrigatórios para emissão ou renovação da CNH. Com a nova regra, o custo máximo caiu para menos da metade do valor anteriormente praticado no estado.