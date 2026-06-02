O crescimento dos carros elétricos e híbridos nas ruas levou o Detran a emitir um alerta voltado à segurança no trânsito. A orientação destaca cuidados que devem ser adotados tanto durante a condução quanto no momento da recarga, justamente para evitar riscos e preservar o bom funcionamento dos veículos.

O comunicado foi divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) em meio ao avanço da frota no estado. Até abril de 2026, o Tocantins contabilizava 2.168 veículos elétricos registrados, número que segue em expansão ao longo dos últimos meses.

Segundo os dados apresentados pelo órgão, somente nos quatro primeiros meses de 2026 foram registrados 741 novos veículos elétricos. O volume representa um aumento de 151,19% em comparação ao mesmo período de 2025, quando haviam sido contabilizados 295 registros.

Entre os principais pontos de atenção está o funcionamento silencioso desses automóveis. Como não possuem motor a combustão, eles produzem menos ruído, o que contribui para reduzir a poluição sonora, mas pode dificultar a percepção de pedestres, ciclistas e outros condutores.

Por esse motivo, o Detran reforça a importância de sinalizar todas as manobras, respeitar os limites de velocidade e realizar ultrapassagens apenas em locais autorizados. A recomendação busca aumentar a segurança e diminuir a possibilidade de ocorrências nas vias.

Créditos: Magnific

Cuidados também envolvem a bateria e a recarga

Além da condução, o órgão chama atenção para hábitos relacionados à bateria dos veículos elétricos. De acordo com a orientação, manter a carga sempre em 100% ou permitir que ela se esgote completamente no uso diário pode acelerar o desgaste dos componentes internos. No entanto, a carga total continua sendo indicada em situações específicas, como viagens mais longas.

O Detran também destaca que o processo de recarga exige estrutura adequada. Conforme as orientações citadas pelo órgão, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não permite o uso de tomadas residenciais comuns sem avaliação prévia. A recomendação é realizar a instalação de equipamentos apropriados com apoio de um eletricista especializado, seguindo as exigências da norma ABNT NBR 17019 para veículos elétricos e híbridos.