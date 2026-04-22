Em fevereiro deste ano, a Dinamarca deu início a um processo curioso: a troca dos postes de iluminação que compõem o seu território. As tradicionais luzes brancas, conhecidas em grande parte do mundo, deram lugar a LEDs vermelhos, que deixam o asfalto, as árvores e demais itens da paisagem com uma cara diferente.

A mudança está concentrada nas proximidades de um corredor de morcegos e tem como objetivo preservar a vida selvagem. Isso se deve ao fato de os animais dependerem da escuridão para se alimentar e locomover. Por serem caçadores noturnos, os morcegos dependem de rotas escuras entre seus locais de descanso e alimentação.

Decisão da Dinamarca

Algumas espécies evitam justamente as áreas abertas e iluminadas por se tornarem alvos mais fáceis nessas condições. A luz vermelha, então, seria como uma barreira. De acordo com as autoridades locais, sete tipos diferentes de morcegos foram registrados perto de Frederiksborgvej, sendo algumas delas vulneráveis ​​à perturbação causada por estradas.

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Duas espécies locais, em especial, sentem mais o impacto das estradas. A avaliação é de que, se a luz se tornar uma barreira, o habitat utilizável desses bichos pode diminuir e, por consequência, isso causaria o seu desaparecimento. Por essa razão, a opção por trocar a luz branca pela vermelha.

Morcegos reagem melhor à luz vermelha

Em 2017, um estudo do Instituto de Ecologia da Holanda comparou a atividade de morcegos sob iluminações de diferentes cores. A cor vermelha funciona para eles mais ou menos como a escuridão, o que é positivo, pois mantém o ambiente noturno mais próximo da normalidade para eles.

Já as luzes brancas e verdes, por sua vez, reduzem o nível de atividade das espécies mais sensíveis à luz. Esse é um exemplo prático da preocupação do país europeu com a preservação da vida selvagem em meio ao avanço dos centros urbanos.