O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) lançou uma licitação com valor estimado em R$ 5,3 milhões para a construção de uma variante da BR-376. Essa nova estrada, que ligará Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, até uma futura ponte em Porto São José, no Paraná, tem como objetivo melhorar a circulação de veículos e desviar o tráfego de áreas urbanas.

O projeto abrange um trecho de aproximadamente 57,9 quilômetros, com a abertura das propostas marcada para 24 de junho de 2026. O contrato resultante da licitação terá um prazo de execução de 12 meses.

Intervenções Previstas

O edital prevê a elaboração de estudos e projetos que incluem a implantação de novos trechos, restauração e ampliação da capacidade da rodovia. O projeto está dividido em três tipos de intervenção: a primeira envolve a criação de novos trechos, a segunda a restauração e adequação da capacidade de trechos existentes, e a terceira a duplicação de segmentos críticos.

A justificativa apresentada pelo DNIT destaca a importância da nova estrada como parte de um corredor logístico essencial para o escoamento agrícola. A rodovia atual enfrenta limitações operacionais e não atende plenamente aos padrões de segurança viária.

O projeto visa modernizar a infraestrutura para suportar o volume crescente de tráfego, especialmente em áreas que já apresentam problemas de fluidez. A construção da nova estrada e da futura ponte é considerada estratégica para a mobilidade regional.

Atualmente, o trajeto entre Mato Grosso do Sul e o Noroeste do Paraná exige desvios que aumentam a distância e o tempo de viagem. Com a nova ligação, estima-se que a distância até o Porto de Paranaguá, um dos principais corredores de exportação do Brasil, possa ser reduzida em até 130 quilômetros.