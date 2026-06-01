A saúde na terceira idade é um aspecto crucial para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos. Com o avanço da idade, o corpo passa por diversas mudanças que podem impactar a mobilidade e a capacidade de realizar atividades cotidianas.

A artrite é uma condição que provoca inflamação nas articulações, afetando diretamente a qualidade de vida dos idosos. Essa doença pode atingir diferentes partes do corpo, como mãos, joelhos, pés, punhos e ombros, resultando em dores, inchaço e limitações nas atividades diárias.

Causas e tipos de Artrite

Embora a artrite possa ocorrer em qualquer faixa etária, ela é mais comum na terceira idade devido ao desgaste natural do corpo ao longo dos anos. Existem diversos tipos de artrite, sendo a artrite reumatoide e a artrite infecciosa as mais conhecidas.

Os sintomas da artrite geralmente aparecem de forma gradual. Os idosos podem sentir dor constante nas articulações, rigidez ao acordar, vermelhidão e sensação de calor nas áreas afetadas.

Em estágios mais avançados, a doença pode comprometer significativamente os movimentos, dificultando ações cotidianas como caminhar, segurar objetos ou subir escadas. Essa limitação pode afetar a independência e a qualidade de vida dos idosos.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o agravamento da inflamação e melhorar a eficácia do tratamento. O tratamento da artrite pode incluir medicamentos que ajudam a controlar a dor e a inflamação, fisioterapia e a prática de exercícios leves.

A atividade física orientada é uma parte essencial do tratamento, pois ajuda a fortalecer os músculos e a reduzir a rigidez nas articulações. Exercícios como caminhada, hidroginástica e alongamentos são frequentemente indicados para idosos, sempre com supervisão profissional.

A alimentação equilibrada desempenha um papel importante no controle da inflamação associada à artrite. Alimentos ricos em ômega-3, frutas, verduras e legumes são frequentemente recomendados para quem convive com essa condição.