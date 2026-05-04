Dois estados brasileiros implementaram programas que oferecem um auxílio adicional de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família. Essas iniciativas visam aumentar a renda de famílias vulneráveis, mesmo com o valor mínimo de R$ 600 do programa nacional. A medida é especialmente relevante no Nordeste, onde a insegurança alimentar é uma preocupação constante.

Programa Ceará Sem Fome

No Ceará, o programa denominado Ceará Sem Fome fornece um cartão alimentação no valor de R$ 300 mensais. Essa ação tem como objetivo apoiar famílias de baixa renda e também inclui uma rede de cozinhas comunitárias, além de ações de distribuição de alimentos.

Com a ampliação do programa, a partir de maio de 2026, mais 16,4 mil famílias passarão a ser beneficiadas, elevando o total para cerca de 45 mil famílias atendidas. O projeto também garante a oferta de mais de 130 mil refeições diárias por meio das cozinhas solidárias.

Programa Mães de Pernambuco

Em Pernambuco, o programa Mães de Pernambuco foi criado para fornecer um auxílio mensal de R$ 300 às mulheres que estão inscritas no Bolsa Família e são responsáveis por suas famílias.

Essa iniciativa é direcionada especialmente a gestantes e mães de crianças com até seis anos. O benefício atua como um complemento à renda e não interfere nos valores recebidos pelo Bolsa Família. Desde o seu lançamento, mais de 100 mil mulheres já foram beneficiadas.

Requisitos para Receber o Auxílio

Para participar do programa Ceará Sem Fome, os beneficiários devem atender a critérios específicos. É necessário estar inscrito no Cadastro Único e ter uma renda per capita de até R$ 218. Além disso, é preferível que mulheres sejam as responsáveis familiares e que haja pelo menos uma criança ou adolescente de até 14 anos na família.

No caso de Pernambuco, os requisitos incluem estar inscrita no Bolsa Família, ser responsável familiar e estar grávida ou ter filhos de até seis anos. É importante que as interessadas realizem o cadastro dentro dos prazos definidos pelo governo estadual.