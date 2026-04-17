A recente tensão no Oriente Médio, provocada pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, trouxe nova atenção às dinâmicas geopolíticas da América do Sul. Este estreito é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, e seu fechamento reconfigura as estratégias globais, fazendo com que potências internacionais voltem seus olhares para o continente sul-americano.

Nesse contexto, Chile e Argentina se destacam como países que podem oferecer alternativas estratégicas. O fechamento do Estreito de Ormuz acende alertas sobre a fragilidade das rotas marítimas tradicionais.

Com a busca por alternativas, o Estreito de Magalhães, localizado entre o território chileno e a ilha Grande de Terra do Fogo na Argentina, surge como uma opção viável. Essa rota permite a conexão entre os oceanos Pacífico e Atlântico, evitando zonas de conflito e garantindo uma passagem mais segura para o comércio global.

Cidades estratégicas

Cidades como Punta Arenas, no Chile, e Ushuaia, na Argentina, estão se tornando pontos logísticos essenciais na nova configuração geopolítica. Sua proximidade com a Antártica e a posição estratégica em relação a rotas bioceânicas as transformam em atores relevantes no comércio internacional.

O aumento da atenção sobre essas localidades pode resultar em investimentos e desenvolvimento regional, à medida que o mundo busca diversificar suas rotas comerciais. Outro elemento importante nesse cenário é a Antártica, que é compartilhada por Chile e Argentina.

O continente, protegido pelo Tratado Antártico, concentra recursos naturais que serão fundamentais para o futuro tecnológico. Controlar o acesso a essas rotas e os recursos disponíveis na Antártica se torna uma parte essencial da estratégia de longo prazo dos países do Cone Sul, especialmente em um mundo cada vez mais dependente de recursos naturais.

Entretanto, o crescente interesse internacional também expõe vulnerabilidades. A Região de Magalhães no Chile está se consolidando como um ator geopolítico, impulsionada pela ciência, logística e energias renováveis. Ao mesmo tempo, Argentina, com a região de Terra do Fogo e Ushuaia, fortalece sua posição estratégica.