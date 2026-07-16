Entre as várias regras presentes para serem respeitas pelos motoristas, uma em especial é famosa e ainda gera dúvida: a questão do sinal vermelho. Através dela, surge questão: é permitido avançar o sinal vermelho durante a noite?

De acordo com a regra geral prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho é proibido em qualquer horário, inclusive durante a noite e a madrugada. A infração é classificada como gravíssima, acarretando multa de R$ 293,47 e a soma de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na prática, porém, essa regra pode variar em alguns municípios. Cidades brasileiras adotaram normas específicas, decretos ou firmaram acordos com o Ministério Público que flexibilizam a exigência em determinados horários da madrugada, geralmente entre 23h e 5h.

O objetivo dessas medidas é aumentar a segurança dos motoristas em regiões com maior risco de assaltos. Goiânia é um dos exemplos de município que possui regulamentação própria permitindo, em situações específicas, a passagem pelo semáforo vermelho durante esse período.

Créditos: TV Tem/Reprodução

Prefeitura lança projeto de semáforos inteligentes

A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou recentemente o projeto Semáforos Inteligentes, iniciativa que promete transformar a gestão do trânsito na capital mineira por meio do uso de inteligência artificial e monitoramento em tempo real.

Integrada aos programas Mobilidade Para Todos e Cidade Inteligente, a proposta prevê a modernização de cerca de metade da rede semafórica da cidade nesta primeira fase.

O novo sistema substituirá o modelo convencional, baseado em tempos fixos de abertura e fechamento dos sinais, por uma tecnologia capaz de adaptar a operação de acordo com o fluxo de veículos.

Sensores, câmeras de alta definição e algoritmos de inteligência artificial analisarão as condições do trânsito em tempo real para ajustar automaticamente os ciclos dos semáforos e coordenar o funcionamento entre diferentes cruzamentos. A instalação dos primeiros controladores inteligentes está prevista para começar em agosto.