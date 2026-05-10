Nas próximas semanas acontecerá o maior eclipse solar do século XXI, que transformará o dia em noite por alguns minutos. Após 157 anos de espera, o fenômeno poderá ser observado no dia 2 de agosto de 2027 pelas populações do Norte da África, do Oriente Médio e de partes da Europa.

Segundo especialistas da área, o eclipse terá uma duração máxima de cerca de 6 minutos e 23 segundos. Poderá ser visto um espetáculo único durante esse breve período: o dia se transformando em noite, algo que não acontece há mais de um século e meio e que, sem dúvidas, marcará toda uma geração.

No País Basco, especialmente em Álava, os melhores lugares para se observar o fenômeno estão sendo destacados desde já. Afinal, trata-se de uma raridade que não se repetirá até 2183. Além da Península Ibérica, as pessoas da Groenlândia e da Islândia também poderão apreciar o fenômeno do continente europeu.

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O céu escurecerá a ponto de estrelas e até mesmo alguns planetas ficarão visíveis quando o evento estiver em curso. Fenômenos breves, porém igualmente impressionantes, como as Pérolas de Baily, ocorrerão — são flashes de luz causados ​​pela passagem da luz solar através de vales na Lua.

Também aparecerá o conhecido “Anel de Diamante”, um efeito visual no qual apenas um único ponto de luz brilhante permanece visível, parecido com uma joia luminosa. Embora deva durar só alguns segundos, as fases estão entre os momentos mais aguardados do eclipse solar do ano que vem.

Atenção ao observar o eclipse solar

Apesar de ser um fenômeno natural, um eclipse solar requer cuidados por parte de quem planeja observá-lo. É preciso usar um óculos específico no decorrer de praticamente todas as fases, exceto a totalidade, quando o céu estará completamente escuro.

Essa proteção impede que a luz solar cause danos aos olhos, tendo em vista a potência do eclipse. Após o eclipse solar, é esperado um eclipse parcial, que, segundo as estimativas, deve acontecer em 26 de janeiro de 2028.