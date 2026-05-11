Técnico mais bem pago do futebol sul-americano, Abel Ferreira fatura R$ 3 milhões por mês no Palmeiras. Enquanto isso, um dos finalistas da Uefa Champions League, Mikel Arteta, do Arsenal, embolsa mais que o dobro do comandante do Verdão na Inglaterra.

De acordo com o site The Front Office Sports, o espanhol recebe 20,2 milhões de dólares (R$ 100 milhões, na cotação atual) por temporada. Trazendo para a realidade do esporte bretão brasileiro e sul-americano, isso é o mesmo que R$ 8,3 milhões mensais.

Ou seja, não só é mais que o dobro do que ganha Abel como se aproxima de ser três vezes mais. As cifras fazem de Arteta o terceiro treinador mais bem pago do planeta hoje, ficando atrás apenas de Pep Guardiola (R$ 152,7 milhões por temporada) e Diego Pablo Simeone (R$ 190,9 milhões por temporada).

Créditos: Instagram/Mikel Arteta

Essa grana toda recebida pelos três técnicos mais caros do futebol evidencia o abismo existente entre o patamar mais elevado do futebol na Europa na comparação com o mais alto escalão da América do Sul. Embora tenhamos evoluído muito, ainda estamos consideravelmente distantes deles em termos financeiros.

Arteta colocou o Arsenal na final da UCL

Se antes já estava prestigiado, Mikel ficou com mais moral ainda com a cúpula do Arsenal nesta reta final de temporada. Além de deixar os Gunners com uma mão na taça da Premier League, a qual não ergue desde 2003/04, ele colocou a equipe na final da Liga dos Campeões da Europa.

Feito esse que o time londrino só alcançou uma única vez em toda sua história, em 2005/06, quando perdeu para o Barcelona. Caso conquiste os dois troféus, o técnico espanhol virará uma espécie de divindade no Emirates Stadium.

O Arsenal enfrenta o Paris Saint-Germain na grande decisão da Champions, no dia 30 de maio, às 13h (horário de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.