Após Junior Alonso confirmar que está de saída do Atlético-MG, outro atleta do elenco alvinegro pode seguir o mesmo caminho do zagueiro. Vivendo bom momento com a camisa do time belo-horizontino, Bernard revelou que recebeu propostas do futebol estrangeiro, indicando que seu futuro está em aberto no clube.

Segundo o atacante, chegaram ofertas da Grécia, país no qual atuou, e também de outros lugares. O experiente jogador de 33 anos de idade, porém, garante que está feliz com o momento que está vivendo na Arena MRV, depois do período de adaptação pós retorno.

“Tive proposta para sair. Eu fui muito feliz lá (na Grécia). Tive bons momentos. Eu tive algumas conversas, algumas propostas para poder voltar, mas não só para lá. Mas eu sempre deixei bem claro que eu estou muito feliz aqui. Estou onde eu quero estar e estou muito feliz não só com o momento. Mesmo quando as coisas não estavam funcionando, eu sabia que poderia dar uma virada”, disse.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

O contrato do camisa 11 com o Galo é válido até dezembro de 2027 e seu valor de mercado está em 600 mil euros. Na atual temporada, o atacante disputou 28 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência.

Alonso confirmou saída do Atlético-MG

Após a vitória atleticana por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, o zagueiro confirmou que foi seu último jogo pelo clube. Alonso demonstrou gratidão pelo período vivido no Galo e se declarou ao time mineiro.

“Já estava fechado para eu sair do clube, hoje foi o meu último jogo. O Atlético significa tudo para mim, a maior quantidade de jogos que tenho, o estrangeiro com mais jogos. Ganhamos títulos importantes, sou muito grato ao Atlético por tudo que ele me deu. Jamais tive a intenção de ser um ídolo, apenas de ser respeitado”, declarou o defensor.