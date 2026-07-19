O Atlético-MG segue trabalhando nos bastidores para tentar concretizar o retorno do volante Fred, revelado pelas categorias de base do clube e com passagem marcante pela Seleção Brasileira. As conversas com o jogador evoluíram nos últimos dias, mas a negociação ainda depende de uma posição definitiva do Fenerbahçe, da Turquia, que mantém contrato com o atleta por aproximadamente mais uma temporada.

Para viabilizar o acordo, o empresário de Fred deve viajar à Turquia com o objetivo de buscar uma rescisão amigável entre o jogador e o clube turco. A estratégia da equipe mineira é conseguir a liberação sem custos, evitando o pagamento de qualquer compensação financeira. Embora o volante continue sendo utilizado como titular nos amistosos de pré-temporada e apresente bom desempenho, fatores como o elevado salário e as restrições ao número de atletas estrangeiros impostas pela federação turca podem favorecer uma saída.

Mesmo com esse cenário, a principal dificuldade continua sendo a posição da comissão técnica do Fenerbahçe. O treinador Ismail Kartal considera Fred uma peça importante para a disputa da temporada e ainda não demonstra interesse em abrir mão do meio-campista. Apesar disso, a diretoria atleticana mantém confiança de que a situação possa ser resolvida positivamente nas próximas semanas.

Enquanto acompanha a negociação por Fred, o Atlético também observa uma possível entrada milionária em seus cofres. Segundo informações do jornal inglês Daily Mail, o Tottenham está próximo de contratar o atacante Savinho por 65 milhões de libras, valor equivalente a cerca de R$ 448,3 milhões.

Como o jogador foi formado pelo clube mineiro, o Galo teria direito a aproximadamente R$ 7,6 milhões por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, percentual destinado aos clubes responsáveis pela formação de atletas. Caso a transferência seja confirmada, o montante poderá reforçar o caixa alvinegro justamente em um momento importante da janela de transferências, aumentando a capacidade do clube para investir na montagem do elenco para a sequência da temporada.