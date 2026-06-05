Cuca ganha R$ 1 milhão por mês no Santos, o que o coloca em uma boa posição financeira entre os técnicos em atividade na primeira divisão nacional. Enquanto isso, Eduardo Domínguez recebe bem mais para comandar o Atlético-MG e, por essa razão, está um degrau acima do colega de profissão.

O argentino aceitou se mudar para o futebol brasileiro para embolsar por volta de R$ 1,5 milhão mensais no Galo. Convém destacar que a imprensa do país vizinho chegou a noticiar que as cifras seriam bem maiores: entre R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões para o treinador e seus auxiliares.

De toda maneira, trata-se de uma quantia bem mais elevada que o salário que Domínguez recebia em seu país. Enquanto comandante do Estudiantes de La Plata, o ex-zagueiro faturava na casa dos R$ 800 mil por mês. Ou seja, ele deu um passo para lá de significativo em termos financeiros com a vinda ao Brasil.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

Cuca, por sua vez, tem ganhos um pouco mais baixos. Para o Peixe, a troca de Juan Pablo Vojvoda por ele representou um alívio grande na folha salarial. O argentino embolsava R$ 400 mil a mais no período em que trabalhou na Vila Belmiro.

Cuca quer reforços no Santos

Aproveitando o espaço aberto na folha salarial, o atual comandante santista deseja receber reforços nesta janela de transferências do meio do ano. Cuca quer contar com novas peças para preencher as lacunas existentes no elenco e ter mais capacidade de competir nas disputas da segunda metade da temporada.

Embora esteja vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Peixe faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro e é, mais uma vez, um dos atores na briga contra o rebaixamento. Se nada mudar no segundo semestre, o time paulista corre sério risco de voltar para a segunda divisão nacional.