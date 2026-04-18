O futebol brasileiro vive uma realidade financeira que chama atenção não apenas pelos altos investimentos, mas também pelas diferenças entre eles. Justamente por isso, algumas comparações internas acabam revelando cenários curiosos, até mesmo quando envolvem clubes tradicionais e profissionais de destaque no país.

Nesse contexto, o nome de Memphis Depay aparece como símbolo de um investimento fora do padrão. O atacante do Corinthians recebe cerca de R$ 6 milhões por mês, consolidando-se como o jogador mais caro do futebol brasileiro na atualidade.

Comparação com destaques no futebol brasileiro

Quando se observa o cenário nacional, a disparidade fica evidente logo nas primeiras comparações. Jogadores como Lucas Moura e Arrascaeta, que são referências em São Paulo e Flamengo, somam juntos cerca de R$ 4,7 milhões mensais.

Ou seja, mesmo reunindo atletas de alto nível e protagonismo, o valor ainda não alcança o que o Corinthians desembolsa sozinho por Depay. No entanto, essa diferença não se limita apenas a rivais e também aparece dentro do próprio elenco alvinegro.

O segundo maior salário do time pertence a Yuri Alberto, que recebe aproximadamente R$ 1,7 milhão por mês. Isso significa que o atacante precisaria de quase quatro meses para igualar o que Depay ganha em apenas um, o que evidencia um contraste expressivo.

Além disso, o camisa 10 representa cerca de 20% de toda a folha salarial do Corinthians, incluindo jogadores e comissão técnica. Justamente por isso, o investimento chama atenção nos bastidores e levanta questionamentos sobre equilíbrio financeiro dentro do clube.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Impacto direto na estrutura do clube

Esse cenário acaba refletindo diretamente na forma como o Corinthians organiza seus gastos. Concentrar uma parte significativa da folha em um único jogador é algo incomum, até mesmo para equipes que costumam investir pesado em reforços.

Ao mesmo tempo, a diferença salarial interna pode gerar comparações inevitáveis entre atletas do próprio elenco. Justamente por isso, a gestão desse tipo de investimento se torna ainda mais delicada ao longo da temporada.

Mesmo sendo um dos principais nomes do time, Depay carrega um peso financeiro que vai além das quatro linhas. Até mesmo o desempenho esportivo passa a ser analisado sob outra perspectiva, considerando o valor envolvido mensalmente.

Esse tipo de cenário também reforça como o mercado nacional vive momentos distintos entre clubes. Enquanto alguns apostam em grandes cifras para jogadores específicos, outros mantêm estruturas mais equilibradas em suas folhas salariais.

Abel Ferreira fica distante desse cenário

Fora das quatro linhas, a diferença também chama atenção quando se observa o salário de treinadores. O português Abel Ferreira, um dos técnicos mais vitoriosos do país, recebe valores bem abaixo do principal jogador corintiano.

Após renovar contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027, em acordo alinhado com a presidente Leila Pereira, Abel manteve vencimentos na casa de R$ 3 milhões mensais. As premiações seguem inalteradas e não há previsão de multa rescisória no vínculo.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Mesmo com conquistas importantes e grande relevância no clube, o treinador recebe cerca da metade do que é pago a Depay. No entanto, o modelo adotado pelo Palmeiras mostra uma estratégia diferente, baseada em maior equilíbrio financeiro.

Dessa forma, o contraste entre os valores evidencia caminhos distintos dentro do futebol brasileiro atual. Enquanto o Corinthians aposta em um investimento elevado em um único nome, o Palmeiras mantém uma estrutura mais controlada, até mesmo com um dos técnicos mais valorizados do país.