A busca por equilíbrio financeiro voltou ao centro das atenções de um grande clube do futebol brasileiro, justamente em meio a cobranças internas e externas que se acumulam ao longo dos anos. No entanto, a estratégia recente indica uma mudança de postura que pode impactar diretamente o caixa e até mesmo o relacionamento com outras equipes.

O Corinthians decidiu acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ligada à CBF, para cobrar aproximadamente R$ 35 milhões de 11 clubes diferentes. Até mesmo equipes tradicionais como Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Vasco aparecem na lista de devedores.

Cobranças na CBF marcam nova postura do clube

As ações envolvem negociações de atletas realizadas nos últimos anos, com processos que correm sob sigilo dentro da CNRD. No entanto, o próprio Corinthians confirma que tomou a decisão de avançar com as cobranças, deixando de lado uma postura mais amigável adotada anteriormente.

Além dos grandes clubes, também estão sendo cobrados Coritiba, Ponte Preta, Santa Cruz e Sport, ampliando o alcance das ações. Justamente por isso, a movimentação é vista como uma tentativa clara de recuperar valores considerados importantes para o momento financeiro.

Essa iniciativa ocorre enquanto o clube tenta reorganizar suas finanças, já que a dívida total gira em torno de R$ 2,8 bilhões. Até mesmo acordos recentes mostram esse cenário, como o firmado no ano passado dentro da própria CNRD para pagamento de cerca de R$ 75 milhões em débitos com empresários e outros clubes.

Créditos: Reprodução/Corinthians TV

Dívida bilionária pressiona decisões nos bastidores

O cenário financeiro atual tem pesado diretamente nas decisões administrativas do Corinthians, que busca alternativas para reduzir o impacto de uma dívida considerada elevada. No entanto, a cobrança desses valores antigos surge como uma tentativa de aliviar parte dessa pressão no curto prazo.

A mudança de postura também indica um endurecimento nas relações institucionais com outros clubes, já que anteriormente o Timão adotava uma linha mais flexível nas negociações. Justamente agora, a escolha por vias legais demonstra que o clube não pretende mais adiar recebimentos considerados essenciais.

Mesmo com os processos em sigilo, a movimentação evidencia uma estratégia mais agressiva nos bastidores, tentando recuperar recursos que ficaram pendentes ao longo de diferentes negociações. Até mesmo o histórico recente de acordos mostra que o clube tem buscado equilibrar entradas e saídas financeiras.

Denúncias após Dérbi contra o Palmeiras

Paralelamente às questões financeiras, o Corinthians também enfrenta problemas no âmbito esportivo e disciplinar após o clássico contra o Palmeiras. O STJD apresentou nove denúncias relacionadas ao confronto realizado na Neo Química Arena.

O empate sem gols foi marcado por discussões intensas, além de duas expulsões para o lado alvinegro, envolvendo jogadores como André e Matheuzinho. No entanto, outros nomes também foram citados, como Breno Bidon e o goleiro Hugo Souza.

Créditos: Marcos Ribolli/GE

Além dos atletas, o preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos também será julgado, assim como o próprio clube. Justamente entre as denúncias estão episódios envolvendo confusões nos vestiários, declarações sobre arbitragem e até questões extracampo.

O Corinthians ainda terá que responder por situações como o uso de um drone que lançou um porco de pelúcia em campo, atraso no início da partida e um ato de racismo contra o goleiro Carlos Miguel. Já o Palmeiras aparece apenas em uma denúncia ligada à confusão no túnel de acesso aos vestiários, ampliando ainda mais a repercussão do clássico.