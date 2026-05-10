Enquanto Luiz Henrique recebe valores milionários atuando no Zenit, Samuel Lino passou a integrar um grupo ainda mais seleto no Flamengo, com vencimentos superiores dentro do cenário sul-americano. O contraste entre os salários chama atenção, justamente por envolver cifras elevadas e realidades distintas entre Europa e Brasil.

Os números envolvendo Luiz Henrique foram detalhados pela imprensa russa, indicando um contrato ‘grandioso’ e de longa duração. O atacante firmou vínculo inicial de quatro anos, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, o que reforça a confiança no seu desempenho recente.

Salário de Luiz Henrique no Zenit

Justamente por viver a melhor fase da carreira, Luiz Henrique passou a receber 4 milhões de euros por temporada no Zenit. Esse valor corresponde a cerca de R$ 23,3 milhões anuais, sem considerar bônus adicionais por desempenho, o que pode elevar ainda mais seus ganhos.

Ao longo do contrato, os valores mensais também impressionam e ajudam a dimensionar o patamar do jogador. O brasileiro recebe aproximadamente R$ 1,94 milhão por mês, além de atingir uma marca anual de cerca de R$ 25,2 milhões, consolidando sua posição entre os mais bem pagos.

Até mesmo sem os bônus incluídos, os números já colocam Luiz Henrique em destaque dentro do elenco e do futebol europeu. Ainda assim, o cenário apresentado no Brasil mostra uma movimentação financeira que vem surpreendendo nos últimos meses.

Investimento do Flamengo e chegada de Samuel Lino

O Flamengo, por sua vez, realizou uma contratação de grande impacto ao fechar a compra de Samuel Lino junto ao Atlético de Madrid. A negociação foi concluída por 22 milhões de euros fixos, além de mais 2 milhões em bônus, totalizando 24 milhões de euros.

No entanto, o investimento não se limita apenas ao valor de transferência, já que os salários também representam um salto significativo. Samuel Lino chegou à Gávea como parte de um grupo seleto de reforços com vencimentos acima de R$ 2 milhões mensais.

Justamente com esse movimento, o Flamengo atingiu um marco importante ao ultrapassar a marca de R$ 40 milhões por mês em folha salarial. Esse crescimento coloca o clube como o primeiro da América do Sul a atingir esse patamar financeiro.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Salários elevados e nova realidade no clube

Além de Samuel Lino, outros nomes reforçam essa nova realidade salarial dentro do Flamengo. Jogadores como Jorginho e Saul também chegaram para receber valores superiores a R$ 2 milhões mensais, algo inédito na história do clube.

Até mesmo os demais reforços da janela aparecem com ganhos elevados, ainda que em um patamar diferente. Emerson Royal e Carrascal, por exemplo, passaram a receber salários acima de R$ 1 milhão por mês, ampliando o nível de investimento.

No entanto, entre todos os contratados, Samuel Lino se destaca como o mais caro da janela, justamente por alcançar os 24 milhões de euros considerando os bônus. Carrascal foi adquirido por 12 milhões de euros junto ao Dínamo Moscou, enquanto Emerson Royal custou 9 milhões de euros vindo do Milan.

Esse cenário reforça como o Flamengo elevou seu nível financeiro, até mesmo em comparação com mercados tradicionais. Ainda assim, o contraste com Luiz Henrique permanece relevante, já que mesmo com ganhos elevados na Europa, o atacante vê jogadores no Brasil atingindo cifras ainda maiores mensalmente.