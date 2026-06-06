Dono do maior salário do futebol brasileiro, Neymar fatura nada menos que R$ 138 mil por dia do Santos. Enquanto isso, o Flamengo vai embolsar um valor ainda mais elevado com a diária dos jogadores que estão representando o clube na Copa do Mundo.

Por meio de seu programa de benefícios aos clubes, a Fifa distribuirá US$ 355 milhões (quase R$ 1,8 bilhão na cotação atual) no decorrer do Mundial. Cada time que cedeu atletas às seleções tem direito a uma quantia diária durante a duração do torneio. Estima-se que esse valor seja de US$ 11 mil (R$ 55 mil).

Levando em conta que o Rubro-Negro teve nove convocados, a diária flamenguista seria de US$ 99 mil, equivalente a quase R$ 500 mil. E quanto mais os países que contam com jogadores da equipe carioca avançarem na disputa, mais dinheiro entrará nos cofres.

Dos nove flamenguistas presentes na Copa, quatro estão na Seleção Brasileira (Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá), três no Uruguai (Guillermo Varela, Nico De La Cruz e Giorgian De Arrascaeta), um no Equador (Gonzalo Plata) e um na Colômbia (Jorge Carrascal).

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Neymar ganha R$ 138 mil por dia do Santos

Quando o meia-atacante de 34 anos de idade decidiu retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Santos novamente, ficou acertado que o salário bruto, que consta na carteira de trabalho, seria de R$ 4,14 milhões.

Para se ter uma ideia de quanto isso representa, o camisa 10 ganha nada menos que o equivalente a R$ 138 mil por dia. O contrato do craque ainda prevê o pagamento de R$ 85 milhões atrelados aos direitos de imagem.

Esse acordo, vale destacar, tem saído caro ao Peixe, que admite a existência de uma dívida de R$ 90,5 milhões com a NR Sports, empresa que gerencia a imagem do jogador. As cifras são referentes a direitos de imagem e compromissos contratuais renegociados e amarrados por um aditivo formal.