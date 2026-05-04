Neymar abriu mão de uma fortuna para retornar ao futebol brasileiro e ao Santos em meados de 2025. Ainda assim, o craque ganha muito acima dos padrões nacionais. E um bom exemplo disso é a comparação com o salário de Robinho Júnior.

Joia das categorias de base do Peixe, o garoto de 18 anos de idade tem contrato válido até abril de 2027. Mas, segundo informação do jornalista Vagner Frederico, a diretoria alvinegra já trabalha para ampliar o compromisso do atacante até abril de 2031.

Juntamente com o tempo de contrato, a remuneração mensal do Menino da Vila deve ser elevada para R$ 180 mil. Essa quantia pode ficar ainda maior caso metas e objetivos atrelados ao desempenho dele dentro de campo sejam alcançadas.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC

Com esse movimento, o Santos garante, também, uma multa rescisória maior tanto para o mercado brasileiro quanto para o estrangeiro. Para Robinho, que está apenas no começo de sua trajetória nos gramados, são cifras para lá de relevantes. Porém, na comparação com Neymar fica evidente o abismo que existe entre ambos.

Neymar embolsa R$ 4,14 milhões no Santos

Quando firmaram acordo para o retorno, em meados de 2025, Santos e Neymar acertaram um salário de R$ 4,14 milhões – esse é o valor bruto, que consta na carteira de trabalho do veterano de 34 anos de idade. Mas existem gatilhos que elevam a quantia.

O camisa 10 ainda tem direito a, no mínimo, US$ 15 milhões (R$ 85 milhões) referentes a projetos de marketing e exploração da imagem. 75% do valor dos patrocínios fechados após a chegada do astro a Vila Belmiro ficam com ele. Só 25% são do clube.

Esses valores atrelados ao direito de imagem têm pesado nas contas do Peixe, que reconhece uma dívida de aproximadamente R$ 90,5 milhões com a NR Sports, empresa da família do meia-atacante.