O Bolsa Família é um famoso programa de assistência para diversas famílias aqui no Brasil. Mas, você já se perguntou se existem benefícios parecidos em outras partes no mundo? Pois saiba que a resposta é sim, e o caso que vamos citar aqui vem da China.

O programa de transferência de renda da China mais comparável ao Bolsa Família do Brasil é o Dibao, sigla para “Garantia de Padrão de Vida Mínimo”. Ele funciona como uma política de assistência social voltada a famílias em situação de pobreza extrema, garantindo um nível básico de subsistência.

O Dibao é estruturado como uma renda mínima complementar: o governo local calcula um valor considerado necessário para viver em determinada região e cobre a diferença entre esse patamar e a renda real da família. Assim, não se trata de um benefício fixo, mas de um complemento que varia conforme a necessidade de cada domicílio.

Créditos: Lyon Santos/ MDS

Diferença envolvendo o Bolsa Família

Diferente do Bolsa Família, que é um programa federal unificado e com condicionalidades ligadas a saúde e educação, o Dibao é altamente descentralizado. As regras, os critérios de elegibilidade e até os valores pagos são definidos por governos locais (províncias e municípios), o que gera grandes variações entre regiões mais ricas e áreas rurais.

O programa surgiu nas áreas urbanas na década de 1990 e foi expandido posteriormente para o meio rural nos anos 2000. Ele integra a estratégia chinesa de combate à pobreza extrema, mas especialistas apontam desafios como desigualdade na execução e dificuldades na identificação precisa dos beneficiários devido à descentralização administrativa.

Não existe um valor único nacional para o Dibao. O benefício depende de três fatores principais: a linha de subsistência definida localmente, a renda da família e a composição do domicílio.

Famílias sem renda recebem o valor integral estabelecido na região, enquanto outras recebem apenas a diferença necessária para atingir o mínimo estipulado.

Em termos práticos, isso faz com que o valor pago varie bastante: em grandes cidades como Pequim ou Xangai, os repasses tendem a ser mais altos por causa do custo de vida, enquanto em áreas rurais os valores são significativamente menores.

Por isso, o Dibao é frequentemente descrito como uma rede de proteção básica, e não como uma renda suficiente para garantir conforto financeiro.