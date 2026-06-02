Nesta segunda-feira (1), o Atlético-MG anunciou acerto com um novo zagueiro para a sequência da temporada. Enquanto isso, o rival Cruzeiro também está de olho no mercado da bola e pretende fazer três contratações para qualificar o elenco do técnico Artur Jorge.

Visando fortalecer a lateral e a zaga, respectivamente, a Raposa realizou propostas por Gabriel Rojas, do Racing, e Igor Júlio, do Brighton. Ambas, porém, foram negadas. Além do setor defensivo, o plantel celeste possui outras carências, como na posição de volante, por exemplo, também uma prioridade do clube.

Em entrevista coletiva, Artur Jorge falou sobre a atuação do Cabuloso nesta janela de transferências do meio do ano. Segundo o português, haverão saídas e chegadas para atender as necessidades da instituição e também do plantel, que encontrará desafios maiores na segunda metade da jornada de 2026.

“Vamos avaliar o mercado de vendas e o mercado de compras. Estão identificado o que possamos querer, temos muitas abordagens também porque os jogadores, com o desempenho, têm muitos pretendentes, nós vamos tentar manter a equipe equilibrada e, acima de tudo, tentar com que a equipe esteja preparada para uma segunda metade mais exigente”, disse o treinador.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Atlético-MG acertou com Léo Duarte

Conforme destacado anteriormente, o Galo anunciou acerto com novo reforço. Trata-se do zagueiro Léo Duarte, de 29 anos de idade. Cria das categorias de base do Flamengo, o defensor está no Istanbul Basaksehir, da Turquia.

Segundo a agremiação alvinegra, as bases do contrato já foram definidas entre as partes. O anúncio e a assinatura do vínculo, porém, ainda dependem da realização e aprovação dos exames médicos, agendados para meados de junho. O compromisso será válido até dezembro de 2029.

Assim como o arquirrival, o Atlético também promoverá mudanças em seu elenco na janela de transferências para se fortalecer pensando na sequência da temporada.