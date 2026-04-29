Dando sequência a crise financeira, o Corinthians fechou o ano de 2025 com um prejuízo de R$ 143 milhões. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) registrou um déficit ainda maior nas contas do ano passado, conforme aprovado durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta semana.

O balanço da entidade máxima do esporte bretão nacional apontou um prejuízo de R$ 182,5 milhões. De acordo com confederação, os números negativos são resultados de investimentos realizados para regularizar passivos de gestões anteriores e reorganizar a estrutura financeira.

Além disso, também impactaram questões como o encerramento de disputa judicial com o Icasa, no valor de R$ 80 milhões; provisões cíveis e trabalhistas de R$ 17 milhões; revisão de perdas de crédito de R$ 55 milhões e despesas logísticas de R$ 27 milhões com viagens da Seleção Brasileira para jogos de eliminatórias e amistosos.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

Quanto aos investimentos, foram feitos aportes de R$ 13 milhões em marketing, R$ 9 milhões em tecnologia e R$ 22 milhões em consultorias institucional, esportiva, jurídica e comunicação. Outro ponto que influenciou foram as antecipações de receitas do contrato com a Nike em 2024.

Corinthians diminuiu dívida total

As contas do Timão foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira (26), no Parque São Jorge. Segundo o balanço, o ano passado foi marcado por R$ 810,126 milhões de receita operacional líquida, contra R$ 885,354 milhões de despesas operacionais totais.

Enquanto isso, a dívida total do clube caiu para R$ 2,723 bilhões. É menos do que os R$ 2,8 bilhões registrados até novembro de 2025. O montante, vale lembrar, inclui R$ 2,081 bilhões de dívida do clube e R$ 642 milhões do financiamento da Neo Química Arena.

Ainda de acordo com o balanço, o plano coletivo de pagamento de dívidas no âmbito da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, melhorou o perfil do débito.