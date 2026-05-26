Visando colocar dinheiro nos cofres, o Coritiba negocia a venda de zagueiro na janela de transferências do meio do ano. Enquanto isso, o Palmeiras faz o caminho inverso e busca a contratação de um jogador da posição para fortalecer o setor ofensivo do elenco de Abel Ferreira mirando a sequência da temporada.

O alvo do Palestra continua sendo Nino. O defensor, que atualmente veste a camisa do Zenit, da Rússia, é o grande sonho do comandante palmeirense para qualificar ainda mais a parte defensiva do plantel. A questão, porém, é convencer os russos a fazerem negócio.

“Palmeiras nunca desiste de ótimos atletas. Então, a gente pode seguir conversando, atento ao mercado. Pela presidente, o elenco está fechado. Mas, se Abel e Barros entenderem ser viável trazer outros atletas, conversaremos”, disse Leila Pereira, presidente do clube paulista, ao ser questionada sobre o atleta.

Créditos: Instagram/Nino

Nino chegaria ao Allianz Parque, muito provavelmente, para disputar posição com Alexander Barboza, recém-contratado, e Murilo. Três excelentes opções para formar dupla com Gustavo Gómez, capitão e principal referência do atual grupo alviverde.

Coritiba negocia venda de Jacy

Quanto ao Coxa, um dos principais movimentos que o clube pretende fazer na janela é a venda de Jacy. O zagueiro de 28 anos de idade tem sido um dos destaques do time neste primeiro semestre e, por conta disso, tem chamado a atenção de agremiações de fora.

Fala-se, por exemplo, em um interesse do Austin FC, dos EUA. Além dos norte-americanos, equipes do Japão e do Oriente Médio também estariam de olho nele. Até o momento, porém, nenhuma proposta chegou ao Couto Pereira.

Em maio de 2025, o Coxa pagou R$ 1,25 milhão para tirá-lo do Operário. Agora, a ideia é arrecadar mais com a potencial transferência. Foram feitas sondagens na casa de 1,5 milhão de dólares, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 7,5 milhões.