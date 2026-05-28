Quem pretende iniciar o processo da CNH em Santa Catarina precisará cumprir uma nova exigência a partir de 1º de junho. A mudança foi anunciada pelo Detran/SC e afetará candidatos das categorias A e B, justamente durante a etapa final da primeira habilitação.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, os futuros motoristas de carro e moto terão de realizar exame toxicológico. A medida atende a uma determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e valerá apenas para novos processos.

No entanto, quem abrir o pedido da CNH até o dia 31 de maio continuará seguindo as regras atuais. Nesses casos, o teste não será exigido, já que o órgão definiu a nova data para permitir adequações operacionais no sistema estadual.

O Detran/SC também informou que as aulas teóricas e práticas continuarão liberadas normalmente. Além disso, os candidatos poderão fazer as provas de trânsito mesmo antes de apresentar o resultado do exame obrigatório.

A cobrança efetiva acontecerá somente antes da emissão da Permissão para Dirigir (PPD), conhecida como carteira provisória. O sistema fará uma verificação automática e bloqueará a entrega do documento caso o teste negativo não esteja cadastrado.

Créditos: Marcello Casal JR/ Agência Brasil

Processo será totalmente digital

O novo modelo seguirá o mesmo formato já utilizado atualmente para motoristas profissionais das categorias C, D e E. Justamente por isso, os candidatos não precisarão levar documentos impressos até as unidades do Detran.

Até mesmo o envio do resultado ficará sob responsabilidade dos laboratórios credenciados, que deverão inserir as informações diretamente no sistema digital de trânsito. Dessa forma, a intenção do órgão é evitar filas e reduzir burocracias durante o processo da primeira CNH.