A Copa do Mundo já entra na fase decisiva e por aqui os clubes do futebol brasileiro seguem com o mercado aquecido, fazendo movimentações e alterações no elenco. Dois casos que vamos citar aqui são Cruzeiro e Botafogo. A raposa acertou a saída de um zagueiro, enquanto o Glorioso tem um jogador que interessa a Juventus.

O Cruzeiro confirmou a saída de mais um jogador formado em suas categorias de base. O zagueiro Kaiquy Luiz, que fazia parte do elenco sub-20 da Raposa, foi negociado com o Feirense, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal.

A transferência faz parte da estratégia do clube mineiro de dar continuidade ao desenvolvimento de atletas que não fazem parte dos planos imediatos para o time principal, sem abrir mão de uma possível valorização financeira no futuro.

Na negociação, o Cruzeiro liberou o defensor sem custos, mas preservou um percentual significativo dos direitos econômicos do jogador. Assim, embora não receba uma quantia imediata pela transferência, o clube poderá lucrar em uma eventual venda de Kaiquy Luiz caso ele se destaque no futebol europeu.

Esse modelo de negociação tem sido cada vez mais adotado por equipes brasileiras, que buscam manter participação econômica em jovens talentos mesmo após a ida deles para o exterior.

🔵 INFORMAÇÃO



Kaiquy Luiz, que atuava na categoria sub-20, foi transferido para o Feirense, da segunda divisão de Portugal🇵🇹.



O zagueiro é liberado sem custos, mas o Cruzeiro mantém uma parte considerável dos direitos econômicos.



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Jogador do Botafogo pode seguir para a Itália?

Além de despertar o interesse de Villarreal, Al-Qadsiah e de clubes da Premier League, Kadir, atacante do Botafogo, também entrou no radar da Juventus, da Itália. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol La Razón, que destacou o jovem panamenho em uma ampla reportagem.

A publicação relembrou a trajetória de Kadir e o esforço de seu pai, Irving Baría, para abrir portas ao filho no futebol profissional. Antes de chegar ao Botafogo, o atacante passou por escolinhas ligadas ao Chievo e ao Parma, no Panamá, além de viajar à Itália para um período de testes. Posteriormente, integrou as categorias de base do Atlético Nacional do Panamá.

Na sequência, Kadir realizou avaliações no Palmeiras e chegou a receber uma oportunidade para atuar no Vasco. No entanto, foi o Botafogo quem decidiu apostar no jovem após um curto período de observação.

Por ser estrangeiro e menor de idade, Kadir precisou aguardar vários meses até poder assinar contrato com o clube carioca. Depois de oficializado, ganhou espaço rapidamente entre os profissionais e passou a integrar a rotação ofensiva da equipe. Apesar da evolução, acabou ficando fora da disputa da Copa do Mundo.

A ausência no torneio, inclusive, chamou atenção no Panamá. “Hoje, no Panamá, muitos não entendem como ele ficou fora do Mundial. Seu nome já está nas listas de observação dos principais clubes da Europa”, afirmou o La Razón.