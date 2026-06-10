O Flamengo trabalha com a possibilidade de vender o atacante Luiz Araújo para um time do Catar nesta janela de transferências. Enquanto isso, o Palmeiras cogita fazer o mesmo com algumas Crias da Academia para encher os cofres e fechar as contas de 2026.

De acordo com o portal Nosso Palestra, o Verdão tem em seu planejamento cinco possibilidades de negociação. Compõem o grupo de negociáveis o goleiro Kaique, o zagueiro Naves, os meio-campistas Coutinho e Rômulo, além do atacante Luighi.

Com exceção de Rômulo, que está emprestado ao Novorizontino, os jogadores são formados na base alviverde. Kaique e Naves também estão cedidos a outras equipes, enquanto Coutinho e Luighi estão à disposição do clube neste momento. Os cinco estão fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira.

Como não há perspectiva de utilizá-los, a ideia é negociá-los, seja por empréstimo ou em definitivo. Uma medida que também ajudaria a manter as principais peças do plantel. Além disso, o Verde estabeleceu a arrecadação de cerca de R$ 400 milhões em negociações de atletas até o fim do ano.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Flamengo pode vender Luiz Araújo

Se no Palmeiras a ordem é fazer dinheiro com jogadores subaproveitados, no Mengão o cenário não é muito diferente. Segundo informações do jornalista Rudy Galetti, o clube carioca pode acertar a venda de Luiz Araújo nas próximas semanas.

O atacante está na mira do Al Sadd, do Catar, e do Besiktas, da Turquia. No ano passado, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e companhia, também demonstrou interesse no atleta.

Antes uma peça importante, Luiz perdeu espaço com a chegada do técnico Leonardo Jardim e vem sendo pouco aproveitado. Uma saída neste momento, portanto, poderia ser benéfica para todas as partes envolvidas.

Luiz tem contrato válido até dezembro de 2027 e está avaliado em 7 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 41,8 milhões.