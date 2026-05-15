Enquanto o Liverpool mantém interesse em Allan, do Palmeiras, o Chelsea também observa um jovem brasileiro para a próxima temporada europeia. Os dois clubes ingleses acompanham atletas que atuam no futebol paulista.

No caso do Liverpool, o foco está em Allan, de 22 anos, que vem ganhando espaço com Abel Ferreira no Palmeiras. O interesse foi novamente manifestado pelos Reds, que seguem atentos ao desempenho do jogador e analisam uma futura tentativa de contratação depois da Copa do Mundo.

O meia conseguiu se consolidar na equipe principal do Verdão e, justamente por isso, passou a despertar ainda mais atenção fora do Brasil. Na atual temporada, Allan soma quatro gols e três assistências em partidas oficiais, números que contribuíram para a valorização do atleta no mercado europeu.

Liverpool acompanha situação de Allan

A diretoria inglesa entende que Allan possui características capazes de ajudar o elenco tanto de forma imediata quanto em um planejamento mais longo. Até mesmo por isso, o Liverpool mantém o monitoramento constante do jogador enquanto acompanha a evolução dele sob o comando de Abel Ferreira.

Apesar do interesse europeu, o Palmeiras não demonstra facilidade para abrir negociações envolvendo o meio-campista. A postura da diretoria alviverde é considerada rígida quando o assunto envolve a saída de jogadores importantes do elenco principal nesta temporada.

Segundo as informações divulgadas, o clube paulista já recusou propostas anteriores que chegaram aos 35 milhões de euros pelo atleta. No entanto, a tendência é que a avaliação financeira de Allan siga aumentando nos próximos meses, principalmente se ele continuar mantendo regularidade dentro de campo.

A possível investida do Liverpool deve acontecer somente depois da Copa do Mundo. Enquanto isso, Allan segue como peça importante dentro do elenco palmeirense, cenário que também fortalece a posição do clube brasileiro nas tratativas envolvendo uma eventual venda.

Chelsea observa joia do Santos

Do outro lado, o Chelsea também começou a definir alguns alvos pensando na próxima temporada. O clube londrino pretende promover mudanças no departamento de futebol, incluindo alterações relacionadas ao elenco e até mesmo na comissão técnica após o desempenho abaixo do esperado.

Mesmo com a preparação dos jogadores voltada para a final da Copa da Inglaterra, os dirigentes já trabalham nos bastidores para identificar reforços. Entre os nomes monitorados aparece Gabriel Bontempo, meio-campista que atualmente defende o Santos.

O interesse do Chelsea no jovem brasileiro passou a ganhar força nos últimos dias. A equipe inglesa acompanha a situação do atleta com atenção e avalia a possibilidade de apresentar uma proposta ao Santos na próxima janela de transferências da Europa.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Ingleses seguem atentos ao mercado brasileiro

O cenário mostra que clubes tradicionais da Inglaterra continuam observando jogadores que atuam no futebol brasileiro. Allan e Gabriel Bontempo aparecem justamente como exemplos recentes desse movimento, já que Liverpool e Chelsea mantêm atenção voltada aos dois meio-campistas.

No Palmeiras, existe a expectativa de valorização ainda maior envolvendo Allan, principalmente pela sequência positiva do atleta. Já no Santos, Gabriel Bontempo surge como um dos nomes observados pelo Chelsea durante o processo de reformulação planejado pelo clube inglês.

Assim, enquanto o Liverpool segue interessado em Allan, do Palmeiras, o Chelsea monitora Gabriel Bontempo, do Santos. Os dois casos ainda estão em fase de observação, mas reforçam o interesse crescente dos ingleses em jovens jogadores que atuam no futebol brasileiro.