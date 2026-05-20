Rivais dentro e fora de campo, Palmeiras e Flamengo disputam nesse momento a contratação de Danilo, do Botafogo. O clube paulista sinalizou uma oferta próxima de R$ 200 milhões pelo volante, mas o rival carioca estaria disposto a pagar ainda mais pelo jogador da Seleção Brasileira.

Danilo virou alvo direto dos dois clubes após o Botafogo receber uma proposta de € 34 milhões, cerca de R$ 200 milhões na cotação atual. No entanto, a diretoria alvinegra entende que o valor ainda está abaixo dos 40 milhões de euros pedidos para liberar o meio-campista após a Copa do Mundo.

Apesar do forte interesse do futebol brasileiro, o estafe do jogador prioriza uma transferência para a Europa. Justamente por isso, o Manchester United aparece como o principal interessado no exterior, embora ainda não tenha apresentado proposta oficial pelo atleta do Botafogo.

Outro detalhe que aumentou os rumores sobre uma possível saída aconteceu no último domingo. Danilo pediu para não atuar, alegando motivos pessoais, e acabou preservando a possibilidade de defender outro clube no Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, já que não atingiu o limite de 13 partidas na competição.

As informações sobre a disputa entre Palmeiras e Flamengo foram reveladas por Caio Ribeiro, que afirmou existir propostas concretas pelo jogador. Segundo o comentarista, o clube rubro-negro aumentou a oferta apresentada ao Botafogo e entrou de vez na corrida pelo volante da Seleção Brasileira.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Botafogo tenta evitar desgaste em negociação

Durante o programa, Caio Ribeiro destacou que o Botafogo entende ser mais vantajoso negociar Danilo com o exterior. Até mesmo para evitar atritos com a torcida e impedir o fortalecimento direto de rivais nacionais, a diretoria prefere uma venda internacional caso receba a oferta desejada nos próximos meses.

Ainda assim, Palmeiras e Flamengo seguem atentos à situação do volante. O clube paulista já formalizou uma proposta concreta, enquanto o time rubro-negro teria aumentado os valores apresentados, deixando a disputa aberta por um dos nomes mais valorizados do futebol brasileiro atualmente.