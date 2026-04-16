O mercado da bola segue movimentando cifras impressionantes, justamente quando decisões estratégicas passam a definir o futuro de clubes e jovens talentos. No entanto, nem sempre os valores envolvidos acompanham a experiência dentro de campo, o que chama atenção até mesmo de quem acompanha de perto as categorias de base.

É nesse cenário que o Palmeiras se vê diante de uma situação curiosa, enquanto precisa desembolsar cerca de R$ 176 milhões para repatriar Gabriel Jesus, também recebe uma proposta de aproximadamente R$ 117,9 milhões por um atacante que ainda nem estreou profissionalmente. A oferta veio do Grupo City, com destino inicial ao Girona.

SÃO PAULO, SP – 18.02.2016: TREINO DO PALMEIRAS – O jogador Gabriel Jesus, da SE Palmeiras, concede entrevista coletiva antes do treinamento, na Academia de Futebol, no bairro da Barra Funda. (Foto: Cesar Greco / Fotoarena)

Proposta milionária por promessa da base

O nome da vez é Heittor, atacante do sub-20 que pertence integralmente ao Palmeiras, o que dá ao clube controle total sobre uma possível negociação. No entanto, a situação surpreende justamente pelo fato de o jogador ainda não ter atuado no time principal, mesmo com cifras tão elevadas envolvidas.

Heittor tem 18 anos, completados em setembro do ano passado, e por isso já pode ser negociado de forma imediata, caso o clube aceite a proposta. Até mesmo o registro em um novo clube dependeria apenas da abertura da próxima janela, prevista entre 20 de julho e 11 de setembro.

Diferente de outros casos recentes, como o de Eduardo Conceição, que ainda possui 16 anos, a transferência não esbarra em limitações de idade. Justamente por isso, o cenário é mais simples do ponto de vista burocrático, algo que facilita o avanço das conversas.

Destaque recente e números chamam atenção

Mesmo sem estrear profissionalmente, Heittor já acumula bons números nas categorias de base, o que ajuda a explicar o interesse internacional. Ele foi titular e marcou três gols na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, em partida que marcou a estreia do técnico Allan Barcellos no comando da equipe.

Ao longo da temporada, o atacante soma cinco gols em oito jogos, considerando participações na Copinha, no Campeonato Brasileiro sub-20 e na Libertadores da categoria. Além disso, contribuiu com uma assistência em amistoso da seleção brasileira sub-20 contra o Paraguai.

Esses números representam metade do desempenho de 2025, quando marcou dez gols e deu duas assistências em 35 partidas, o que mostra evolução recente. No entanto, o início do ano não foi simples, já que sofreu uma luxação na patela do joelho logo na estreia e precisou se recuperar.

Após pouco mais de um mês, voltou aos gramados e já retomou a condição de titular, inclusive marcando dois gols na vitória por 5 a 2 sobre o Grêmio. Justamente essa rápida recuperação também reforçou a imagem positiva do atleta internamente.

Trajetória dentro do clube

Natural do Recife, Heittor está no Palmeiras desde 2018 e vem sendo acompanhado de perto por profissionais do clube há anos. No início da temporada, chegou a ser citado por Lucas Andrade, então técnico do sub-20 e atualmente na seleção brasileira de base, como um dos destaques a serem observados.

Segundo o treinador, o atacante conseguiu superar lesões e dificuldades para construir uma sequência positiva, o que reforça sua evolução recente. Até mesmo esse histórico de superação pesa na avaliação feita por quem acompanha o jogador no dia a dia.

Em relação às características dentro de campo, o próprio atleta já se definiu como um jogador de potência, velocidade e boa finalização. Ele também revelou se inspirar em Endrick, outra Cria da Academia conhecida pelo estilo físico e explosivo.

Diante desse cenário, o Palmeiras avalia seus próximos passos com cautela, justamente equilibrando o potencial esportivo e o impacto financeiro da possível venda. No entanto, a situação evidencia como o mercado pode valorizar promessas mesmo antes da estreia profissional, criando contrastes marcantes dentro do próprio clube.