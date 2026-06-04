O salário mínimo é um aspecto crucial para entender as condições de trabalho e a qualidade de vida em diferentes países. No Brasil, o salário mínimo atual é de R$ 1.621, enquanto na França, o valor é significativamente mais alto.

Em 2026, o salário mínimo francês é de 12,02 € (R$ 69,84) por hora, totalizando cerca de 1.823,00 € (R$ 10,6 mil) por mês, considerando uma carga de 35 horas semanais. Essa diferença atrai a atenção de muitos brasileiros que buscam melhores oportunidades no exterior.

Atrações do Mercado Francês

A França é conhecida por sua economia forte e pelo poder de compra que oferece aos seus cidadãos. O euro, como moeda oficial, é valorizado globalmente, o que torna o mercado de trabalho francês um destino atrativo para imigrantes.

O país é um dos mais procurados por brasileiros, com dados do Itamaraty indicando que mais de 160 mil brasileiros residem e trabalham na França. Essa busca é impulsionada pela expectativa de melhores condições de vida e oportunidades de carreira. O salário mínimo na França, denominado SMIC (salaire minimum de croissance), é ajustado de acordo com a idade do trabalhador.

Para aqueles com 18 anos ou mais, o valor é de 12,02 € por hora, enquanto jovens entre 17 e 18 anos recebem 10,81 € por hora. Menores de 16 anos têm um salário de 9,61 € por hora. Essa estrutura salarial reflete uma política que visa incentivar a inclusão de jovens no mercado de trabalho e garantir uma remuneração justa.

O salário mínimo no Brasil é frequentemente objeto de debates e reajustes, enquanto na França, a estrutura salarial é mais robusta e acompanhada de direitos trabalhistas que oferecem proteção aos trabalhadores.