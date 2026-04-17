O São Paulo Futebol Clube (SPFC) paga R$ 800 mil a Robert Arboleda, que, ao que tudo indica, deve deixar o elenco em breve. Enquanto isso, Alexander Barboza, que pode ser o substituto do equatoriano, custaria bem menos aos cofres da agremiação do Morumbi.

Um dos principais nomes da história recente do Botafogo, o zagueiro argentino ganha cerca de R$ 650 mil por mês. Em vias de perder seu antigo titular, a diretoria são-paulina tenta convencer o John Textor e companhia a liberá-lo já na próxima janela de transferências, que abrirá em julho.

Para isso, os dirigentes contam com a bola relação estabelecida nas negociações recentes feitas entre as partes, envolvendo Nahuel Ferraresi e Arthur. Barboza tem vínculo com o Glorioso somente até dezembro de 2029, o que o permite assinar um pré-contrato a partir de julho e deixar General Severiano de graça.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Do ponto de vista do Tricolor Paulista, seria uma movimentação interessante, tendo em vista o desfalque iminente. Insatisfeito, Arboleda deve acertar sua rescisão e, em seguida, encaminhar acerto com o Vasco da Gama. A equipe de São Januário oferece um compromisso de três anos ao atleta, ou seja, até o fim de 2029.

Arboleda fez história no SPFC

Embora a saída deva se confirmar de forma conturbada, com o experiente zagueiro de 34 anos de idade deixando o clube pela porta dos fundos, isso não tira o fato de que ele fez história com a camisa tricolor. O equatoriano é um dos principais nomes da história recente do time do Morumbi.

É o que os números mostram: desde 2017 defendendo o time da capital, ele disputou 359 partidas, marcou 24 gols e concedeu seis assistências. Além disso, conquistou os títulos do Campeonato Paulista de 2021, da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.