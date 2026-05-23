O empresário Luciano Hang, também conhecido como Véio da Havan, fatura nada menos que R$ 50 milhões por dia. Para se ter uma ideia da dimensão do quanto isso significa em termos financeiros, é muito mais do que Lionel Messi, um dos jogadores mais bem pagos do mundo, recebe no Inter Miami.

O camisa 10 do Miami e da Argentina fatura 28,3 milhões de dólares por temporada, o que na cotação atual equivale a R$ 142,1 milhões. Trazendo para a realidade brasileira, isso é o mesmo que R$ 11,84 milhões e R$ 395 mil por dia

São cifras para lá de consideráveis. O craque lidera com ampla folga o ranking de jogadores mais bem pagos da MLS. O sul-coreano Son Heung-min, do Los Angeles FC, é quem ocupa a segunda colocação da lista, com um salário de 11,1 milhões de dólares (R$ 54,5 milhões) anuais – quase três vezes menos.

Créditos: Instagram/Lionel Messi

Enquanto isso, Hang embolsa simplesmente R$ 50 milhões por dia, totalizando R$ 1,5 bilhão por mês e R$ 18 bilhões por ano. Esse é o faturamento da Havan, segundo o próprio empresário, que revelou as informações em vídeo publicado nas redes sociais.

Véio da Havan prevê alcançar R$ 20 bilhões

Projetando um faturamento ainda maior, Hang espera alcançar a marca de R$ 20 bilhões ao longo do ano de 2026. Segundo o empresário, a varejista não possuía muitos recursos no início de sua trajetória e hoje conta com 22 mil colaboradores, que custam R$ 120 milhões mensais na folha de pagamento.

Segundo Luciano, a empresa catarinense pagou R$ 4 bilhões em impostos em 2024 e desembolsou R$ 5 bilhões em 2025. O valuation da Havan está estimado em R$ 45 bilhões. “Empresa rica e dono pobre”, reforçou Hang, ao explicar que reinveste todos os lucros há mais de quatro décadas.