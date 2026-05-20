Lucas Paquetá retornou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo novamente e também para ser um dos jogadores mais bem pagos do país. O meia-atacante recebe R$ 2 milhões por mês. Enquanto isso, Andrey Santos, do Chelsea, ganha bem menos.

De acordo com dados do “Capology” e do “Sportrac”, sites especializados em salários de jogadores, o volante brasileiro embolsa 1,82 milhões de libras por ano nos Blues. Na cotação atual, essa quantia corresponde a R$ 12,24 milhões por ano ou R$ 1,02 milhão mensais.

São cifras modestas se comparadas com as que faturam outros atletas ‘brazucas’ de destaque em atividade na Premier League e no futebol europeu de forma geral. Aliás, o mesmo pode ser dito em relação aos parâmetros que têm sido praticados aqui no esporte bretão nacional nos últimos anos.

Créditos: Instagram/Andrey Santos

Paquetá é um ótimo exemplo, por sinal. Depois de anos no Velho Continente, o meio-campista voltou ao país para ganhar algo em torno de R$ 2 milhões por mês, valor que também é pago pelo Fla a Arrascaeta. Ambos estão entre os mais bem pagos do futebol brasileiro e sul-americano.

Paquetá está na Copa e Andrey não

Após ficar fora das últimas convocações, Lucas Paquetá voltou a figurar na lista de Carlo Ancelotti. Na última segunda-feira (18), o comandante canarinho anunciou os 26 nomes que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Ao todo, são quatro representantes do Mengão. Além de Paquetá, constam na relação Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira. Enquanto isso, Andrey, que estava disputando uma das vagas no meio de campo, ficou de fora.

Cria das categorias de base do Vasco, o atleta do Chelsea acabou sendo preterido em relação, principalmente, a Danilo. Um dos melhores jogadores em atividade no país hoje, o destaque do Botafogo garantiu a vaga pelo jogo contra a Croácia.