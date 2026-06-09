Uma das mais famosas regras para se conseguir uma aposentadoria no Brasil é através da idade. Pegando gancho neste assunto, sabemos que atualmente homens conseguem o benefício aos 65 anos. Entretanto, para produtores rurais esse número é diferente.

Para ter direito à aposentadoria rural, é necessário cumprir dois requisitos principais: homens podem solicitar o benefício a partir dos 60 anos de idade, enquanto as mulheres precisam ter pelo menos 55 anos. Além disso, ambos devem comprovar o exercício de atividade rural por, no mínimo, 15 anos, o equivalente a 180 meses de trabalho no campo.

Pontos importantes que são necessários para o benefício

Os trabalhadores que podem ter acesso à aposentadoria rural estão enquadrados em diferentes categorias previdenciárias, entre elas o segurado especial, o empregado rural, o trabalhador avulso que exerce atividades no campo e o contribuinte individual rural.

No caso do segurado especial — categoria que inclui agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas —, o direito à redução da idade mínima para aposentadoria por idade depende da comprovação de que a atividade rural estava sendo exercida no momento do pedido do benefício ou na data em que todos os requisitos necessários foram cumpridos.

Também é possível manter esse direito durante o período de manutenção da qualidade de segurado previsto pela legislação. Os empregados rurais, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos que atuam no meio rural igualmente podem se aposentar com idade reduzida, desde que todo o período utilizado para a concessão do benefício tenha sido exercido em atividades rurais.

Quando o trabalhador não consegue comprovar o tempo mínimo exigido como segurado especial, existe a possibilidade de solicitar a chamada aposentadoria híbrida. Nessa modalidade, o segurado pode somar períodos de trabalho rural e urbano para cumprir os requisitos necessários.

Entretanto, nesse caso, a idade mínima aplicada é a mesma exigida para os trabalhadores urbanos, sem a redução prevista para a aposentadoria rural. O pedido do benefício pode ser realizado de forma totalmente remota, por meio dos canais digitais do INSS.

O comparecimento presencial em uma agência somente será necessário caso o instituto solicite documentos adicionais ou informações complementares para a análise do direito ao benefício.

Créditos: Tomaz Silva/Agência Brasi

Reforma da Previdência alterou regras envolvendo idade para aposentadoria

Antes da Reforma da Previdência, os trabalhadores podiam se aposentar apenas com base no tempo de contribuição, sem a necessidade de atingir uma idade mínima. Esse cenário mudou em 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, que alterou as regras de concessão dos benefícios previdenciários.

A reforma passou a exigir uma idade mínima para os novos segurados e criou regras de transição destinadas aos trabalhadores que já contribuíam para o INSS antes da entrada em vigor das mudanças.

Em 2026, pelas regras permanentes da Previdência, as mulheres precisam ter pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para solicitar a aposentadoria. Já os homens devem atingir 65 anos de idade e cumprir, no mínimo, 20 anos de recolhimentos ao INSS, desde que tenham iniciado suas contribuições após a reforma.

Para os segurados do sexo masculino que já contribuíam antes de novembro de 2019, permanece a exigência mínima de 15 anos de contribuição, conforme as regras de transição previstas na legislação previdenciária.