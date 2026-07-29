Um membro da família de Donald Trump pode se tornar um dos donos da Copa do Mundo. A Fifa pretende colocar parte do maior torneio de futebol do planeta à venda e já até busca parceiros para concretizar essa ideia. Enquanto isso, a Alemanha quer se colocar como candidata a sediar uma das próximas edições, assim como em 1974 e 2006.

O plano da entidade máxima do esporte bretão anunciou a criação de uma subsidiária para administrar o Mundial e os demais torneios organizados por ela. A empresa, avaliada em 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 102 bilhões), deve ter 20% de suas ações vendidas a investidores privados.

Tendo isso em vista, um dos nomes que aparecem como possíveis compradores é Joshua Kushner. As informações dão conta de que o empresário mantém tratativas para assumir o negócio por meio de um fundo de investimentos chamado Thrive Eternal Fund.

Investidor da área de tecnologia, Joshua é irmão de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, filha de Donald. O genro do mandatário estadunidense atua de forma ativa nas negociações diplomáticas do país norte-americano como enviado especial ao lado de Steve Witkoff.

Créditos: Instagram/Fifa

Alemanha quer sediar a Copa do Mundo

Em entrevista concedida ao The Athletic, o CEO do Eintracht Frankfurt e membro da diretoria da Federação Alemã de Futebol (DFB), Axel Hellmann, afirmou que o país europeu deseja se candidatar para receber a Copa de 2038 ou 2042,

“Adoraríamos, e existe uma iniciativa de Neuendorf e da DFB para concorrer em 2042, talvez 2038. Depende das normas da FIFA. A Alemanha tem a infraestrutura de estádios, de mobilidade e hoteleira. Todos os jogos terão ingressos esgotados. Será um sucesso”, declarou.

O que pode atrapalhar os planos dos alemães é o rodízio entre continentes que a Fifa costuma realizar. Com a Europa recebendo a edição de 2030 (Espanha e Portugal), é muito difícil que o território germânico seja escolhido para sediar o certame oito anos depois. Por isso, 2042 parece estar mais perto da realidade.