Um técnico português rejeitou a possibilidade de treinar o Flamengo. Enquanto isso, um ex-comandante do time carioca, Jorge Sampaoli, acertou com novo clube. O argentino firmou compromisso com o Talleres, de Córdoba, para substituir o ex-atacante Carlos Tevez, que vinha ocupando o cargo até então.

O experiente treinador de 66 anos de idade estava livre no mercado desde fevereiro, quando encerrou sua segunda passagem pelo Atlético-MG. Com o acerto, o profissional irá trabalhar em um time de elite de seu país pela primeira vez em sua carreira.

Além de Sampaoli, o Talleres tinha no radar nomes como Juan Pablo Vojvoda, ex-Santos e Fortaleza, e Martín Anselmi, que teve uma breve passagem pelo Botafogo. Pelo Galo, o profissional disputou 62 partidas, sendo 28 vitórias, 19 empates e 15 derrotas, somando as duas passagens pelo clube.

Pelo Fla, Jorge esteve à beira do gramado em 39 jogos, sendo 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Devido ao rompimento do contrato antes do previsto, o técnico teve direito a multa rescisória de 1,8 milhão de euros (R$ 9,5 milhões na cotação da época).

Português recusou o Flamengo

Em entrevista concedida a ESPN, o técnico Carlos Carvalhal revelou que tem sido alvo de propostas do futebol brasileiro há muito tempo. Uma delas, por exemplo, foi feita pelo Rubro-Negro, pouco depois da saída de Jorge Jesus, em 2020.

Créditos: Instagram/Carlos Carvalhal

Segundo Carvalhal, ele chegou a se reunir com membros da diretoria flamenguista para discutir os termos do contrato. As partes se acertaram, mas a última palavra dada pela família do lusitano, temerosa por conta da pandemia, prevaleceu e o acordo não saiu.

“A situação mais perto foi sem dúvida no Flamengo. Em determinada altura, fui para Lisboa, conversei com Marcos Braz e Spindel. Chegamos a acordo financeiro, chegamos a acordo de anos de contrato. Faltava a última palavra da minha família”, explicou.