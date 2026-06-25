O Grêmio concluiu uma das maiores vendas de sua história recente ao acertar a transferência do zagueiro Viery para a Fiorentina, da Itália. O negócio supera os 17 milhões de euros, cerca de R$ 100 milhões na cotação atual, e reforça o caixa do clube gaúcho para a sequência da temporada. A negociação foi conduzida pelo empresário Vinicius Prates e prevê o pagamento de 15 milhões de euros de forma fixa, além de outros 2 milhões de euros condicionados ao cumprimento de metas esportivas.

O Tricolor ficará com 100% do valor da negociação, além de preservar um percentual sobre uma futura venda do defensor de 21 anos. A valorização do atleta representa um importante retorno financeiro para o clube, que vinha tratando o jogador como uma das principais promessas reveladas nas categorias de base.

Antes do acordo definitivo, a Fiorentina já havia apresentado uma oferta de aproximadamente 12 milhões de euros, rejeitada pela diretoria gremista. A expectativa do clube era alcançar uma negociação próxima dos 20 milhões de euros. Durante o período de conversas, a Juventus também demonstrou interesse e tentou incluir Viery em uma possível negociação envolvendo o meio-campista Arthur, proposta que acabou recusada pelos dirigentes.

Enquanto confirma uma importante venda, o Grêmio também trabalha para reforçar o elenco. Nesta semana, o clube acertou a chegada do zagueiro Wallace, destaque do CRB, ampliando as opções para o setor defensivo após a saída de Viery.

Além disso, a diretoria voltou suas atenções para a lateral direita e negocia a contratação de Diego Caito, do Goiás. A intenção é viabilizar a chegada do jogador de 22 anos por empréstimo.

Natural de São Paulo, Diego Caito passou pelas categorias de base de Santo André, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR e Goiás, onde concluiu sua formação e estreou como profissional em 2023. Na temporada atual, o lateral soma 25 partidas, com dois gols marcados e três assistências.

O bom desempenho também despertou o interesse do Al Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista André Hernan, o clube saudita apresentou uma proposta de empréstimo avaliada em 500 mil dólares, cerca de R$ 2,6 milhões, além de incluir uma opção de compra fixada em até 1,8 milhão de dólares, aproximadamente R$ 9,3 milhões. Apesar da concorrência internacional, o Grêmio segue tentando avançar nas negociações para reforçar o elenco visando a sequência da temporada.