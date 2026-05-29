O Santos se vê envolvido em uma polêmica com a CBF em relação a Neymar. As partes divergem a respeito da condição física do astro e, por essa razão, travam uma batalha pública de versões. Enquanto isso, o clube paulista anunciou uma viagem para o período de paralisação do calendário durante a Copa do Mundo.

Conforme divulgado em seu site oficial, o Peixe fará amistosos preparatórios em Portugal entre os dias 7 e 17 de julho, incluindo confronto já confirmado diante do Vitória-POR, em Guimarães. A iniciativa faz parte do projeto Joga Brasil e prevê três jogos amigáveis nos gramados lusitanos.

De acordo com o clube, o objetivo da excursão, além de preparar a equipe para a sequência da temporada, a excursão tem como objetivo ampliar a marca da instituição a nível internacional e fortalecer os laços históricos com Portugal – o time alvinegro foi campeão mundial em 1962 derrotando o Benfica.

Créditos: Raul Baretta/Santos

“Portugal faz parte da história do Santos FC e da construção da nossa identidade mundial. Retomar uma excursão internacional é algo que planejávamos para o Clube. Queremos fortalecer a marca do Santos FC fora do Brasil, aproximar a torcida portuguesa e proporcionar ao nosso elenco uma experiência importante em um ambiente de grande visibilidade para o futebol mundial”, disse o presidente Marcelo Teixeira.

Santos e CBF divergem sobre lesão de Neymar

Nos últimos dias, o Peixe divulgou uma nota à imprensa para dar sua versão a respeito da condição física de Neymar. O posicionamento foi feito após a CBF contestar a informação de que o meia tinha um edema na panturrilha. Segundo a entidade, trata-se de uma lesão de grau dois, um pouco mais complicada.

Conforme publicou o clube da Vila Belmiro, todas as informações sobre a lesão foram compartilhadas com a equipe médica da Seleção. Sendo assim, não deveria haver questões em relação ao assunto.

Sem poder realizar ações com bola, Neymar ficou sob os cuidados de seu fisioterapeuta, Rafael Martini, que também presta serviços à CBF, ao se apresentar na Granja Comary.