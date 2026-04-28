Um erro que passa despercebido por muita gente, mas que é bastante comum pode custar a lista de espera do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Trata-se de preencher ou fornecer documentos errados ao entrar com pedido de benefício no programa.

Colocar os dados corretamente, assim como fornecer a documentação pedida, evita que a solicitação caia em exigência ou seja indeferida. As informações certas agilizam a análise e a liberação do benefício. Por isso, é importante se atentar a todos os passos do processo.

Segundo números de março do Portal Transparência Previdência, a fila registrou 2,7 milhões de requerimentos em análise para aposentadorias, pensões e auxílios. Em fevereiro, foram 3,1 milhões. Dados que dão dimensão do tempo que o cidadão terá de aguardar se cometer o erro, que, na verdade, é simples.

Créditos: Renato Alves/Agência Brasília

Quando o pedido entra na fila de espera, são recomendadas algumas medidas para evitar novos entraves:

acompanhar o protocolo através do aplicativo Meu INSS;

verificar com frequência se há documentos pendentes;

guardar comprovantes do requerimento;

registrar datas de movimentação do processo;

evitar abrir um novo pedido sem orientação técnica;

buscar advogado especializado para verificar medidas judiciais cabíveis;

Abrir um novo requerimento reinicia o prazo administrativo e pode aumentar o tempo de espera.

Prazo para análise do INSS

O prazo administrativo para análise de benefícios, de acordo com o órgão, é de 30 a 90 dias após a abertura do protocolo. O tempo pode variar dependendo do tipo de solicitação, especialmente quando há necessidade de perícia médica, análise socioeconômica, complementação de documentos ou conferência de vínculos trabalhistas.

Caso o prazo for ultrapassado sem movimentação, é preciso verificar se existe alguma pendência destacada no sistema. Lembrando que pessoas com idade avançada, condições de vulnerabilidade social e portadoras de doenças graves podem pedir prioridade.

Dentre os benefícios que costumam apresentar um tempo de análise maior por conta de etapas adicionais de verificação, constam: