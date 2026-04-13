O mercado da bola promete ganhar novos capítulos nos próximos meses, justamente com clubes brasileiros se movimentando nos bastidores em busca de reforços estratégicos. No entanto, uma possível negociação envolvendo um nome de peso da seleção argentina chama atenção, até mesmo com impacto direto no planejamento de um gigante nacional.

Esse nome é o do meia Thiago Almada, que vem sendo tratado como um possível sucessor de Lionel Messi na função de armação da Argentina. Isso porque, com o passar dos anos, Messi passou a atuar mais por dentro, enquanto Almada surge justamente como um camisa 10 de origem, capaz de assumir essa responsabilidade no setor criativo.

Estratégia palmeirense

O Palmeiras já trabalha uma estratégia para tentar uma nova investida pelo argentino na próxima janela de transferências do meio do ano. A diretoria entende que o negócio exige planejamento financeiro, justamente por envolver valores elevados e concorrência internacional.

Segundo informações, a ideia do clube paulista passa pela possível venda do atacante Luighi. Com isso, o Verdão conseguiria fortalecer o caixa e, até mesmo, montar uma proposta mais robusta para tentar convencer o Atlético de Madrid a liberar o jogador.

No entanto, a operação não é simples e depende diretamente desse movimento de mercado, o que mostra que o clube avalia cuidadosamente cada passo. Justamente por isso, a negociação ainda é tratada como uma possibilidade, mas já com planejamento interno bem definido.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Interesse antigo e influência de Abel Ferreira

O interesse do Palmeiras por Almada não é recente e já vinha sendo tratado como prioridade em outras janelas de transferências. Na última oportunidade, o clube chegou a tentar a contratação, mas acabou optando por fechar com o colombiano Jhon Arias.

Ainda assim, o meia argentino segue como um sonho antigo da diretoria, principalmente por características que agradam à comissão técnica. O técnico Abel Ferreira, inclusive, se encantou com o jogador desde o período em que ele atuou pelo Botafogo.

Durante sua passagem pelo clube carioca, Almada conseguiu se destacar no futebol brasileiro, conquistando títulos importantes como o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa Libertadores da América. Esse desempenho, justamente, reforçou a visão de que ele poderia elevar o nível do elenco alviverde.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Números de Almada na temporada

Na atual temporada, os números de Thiago Almada mostram um jogador participativo, ainda que com estatísticas discretas em termos de gols e assistências. Ao todo, são quatro gols e uma assistência em 33 jogos, conforme dados do Transfermarkt.

No entanto, esses números não contam toda a história, já que sua principal função em campo está ligada à criação de jogadas. Justamente por atuar como um camisa 10, sua influência vai além dos dados diretos, contribuindo na construção ofensiva e no ritmo da equipe.

Essa característica, inclusive, é o que faz Almada ser visto como peça ideal para assumir a função de armação da seleção argentina no futuro. Até mesmo por isso, o interesse do Palmeiras se mantém firme, mesmo diante das dificuldades de mercado e da necessidade de ajustes financeiros para viabilizar a negociação.