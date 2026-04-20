Uma mudança importante nos bastidores da televisão brasileira começou a ganhar forma nos últimos dias, justamente envolvendo uma das vozes mais conhecidas do esporte nacional. A movimentação chamou atenção porque não se trata apenas de uma troca comum, mas de uma responsabilidade que carrega peso histórico dentro da emissora.

Foi nesse cenário que Everaldo Marques passou a ser o nome escolhido para assumir uma nova função de destaque na Globo, após ser confirmado como narrador dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Ele entra no lugar de Luís Roberto, que precisou se afastar após ser diagnosticado com problemas de saúde.

A mudança não se limita apenas às transmissões da Copa, já que Everaldo também ganhou protagonismo ao narrar a parte esportiva na chamada oficial da programação anual da Globo. Esse espaço, que anteriormente era associado a nomes como o próprio Luís Roberto e até Galvão Bueno, reforça o novo momento vivido pelo narrador dentro do canal.

Nova fase na Globo ganha ainda mais destaque

Além das transmissões esportivas, Everaldo Marques também ficará responsável por comandar a cobertura da convocação final da Seleção Brasileira feita por Carlo Ancelotti. O anúncio está previsto para o dia 18 de maio, marcando mais um passo importante nessa nova fase da carreira do narrador.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 também já tem data definida, com partida marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos. O confronto será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h no horário de Brasília, consolidando Everaldo como a principal voz desse momento.

Enquanto isso, a abertura do torneio ficará sob responsabilidade de Gustavo Villani, que narrará o duelo entre México e África do Sul no Estádio Azteca. O local carrega simbolismo por ter sido palco do tricampeonato mundial do Brasil em 1970, aumentando a expectativa.

Créditos: Reprodução/Globo

Equipe de peso acompanha transmissões

Para dar suporte às transmissões da Seleção, Everaldo Marques contará com um time experiente de comentaristas. Estão confirmados nomes como Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior, formando uma equipe que promete análises completas.

A trajetória de Everaldo dentro da Globo também pesa a favor dessa escolha, já que ele acumulou experiências importantes nos últimos anos. Ele esteve presente na cobertura das Olimpíadas de 2021 e 2024, além de ser atualmente a voz da Fórmula 1 na emissora.

Outro ponto relevante é que esta será a segunda Copa do Mundo do narrador no grupo Globo, embora em 2022 ele tenha atuado pelo SporTV. Agora, no entanto, o desafio ganha uma dimensão maior ao assumir as transmissões em TV aberta.

Créditos: Divulgação/FIFA

Salário chama atenção nos bastidores

A mudança também trouxe à tona comparações salariais dentro da emissora, algo que costuma despertar curiosidade. Segundo informações divulgadas, Luís Roberto recebe um salário estimado em R$ 800 mil mensais.

Já Everaldo Marques aparece em uma faixa entre R$ 100 mil e R$ 300 mil por mês. Mesmo assim, a nova função pode representar um passo importante para sua valorização dentro da empresa.