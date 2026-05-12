A construção de uma nova fábrica Coreana em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, representa um investimento significativo de R$ 2 bilhões. Esta iniciativa é resultado da aliança diplomática entre Brasil e Coreia do Sul, que visa fortalecer os laços econômicos entre os dois países.

A nova unidade criará cerca de 1.000 empregos diretos, contribuindo para o desenvolvimento da região. O acordo operacional para a construção da fábrica foi assinado recentemente, e as obras tiveram início em agosto de 2024, com a conclusão prevista para o segundo semestre de 2026.

O projeto ocupará um terreno de 770 mil metros quadrados e, inicialmente, focará na produção de geladeiras, com planos de expandir a linha de produtos para incluir lavadoras e secadoras. A escolha de Fazenda Rio Grande como sede da nova fábrica da LG foi estratégica, considerando a facilidade de escoamento dos produtos fabricados.

Essa decisão é importante, pois a nova unidade deve reduzir as importações de eletrodomésticos, permitindo que os produtos sejam distribuídos para todo o Brasil e países da América do Sul. Com isso, a fábrica não apenas gera empregos, mas também fortalece a indústria local.

Apoio do Governo e da Prefeitura

O empreendimento conta com o apoio do programa Paraná Competitivo, coordenado pela Secretaria da Fazenda e pela Invest Paraná, que oferece incentivos fiscais para a instalação da fábrica.

Além disso, a prefeitura de Fazenda Rio Grande está investindo aproximadamente R$ 40 milhões em melhorias na infraestrutura local, como desapropriação de áreas, ampliação da rede elétrica e construção de acessos à nova planta.

Esta nova unidade será a segunda da LG no Brasil, juntando-se à fábrica já existente na Zona Franca de Manaus, onde a empresa atua há mais de 27 anos. O desembarque da LG no Paraná foi articulado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que participou de uma missão internacional à Coreia do Sul em 2023.